「毀容式割臉」弒母！日女插畫家偷亡母護照闖關出國　秒遭遣返

記者王佩翊／編譯

日本櫪木縣上三川町一名女插畫家涉嫌在家持刀砍殺54歲的母親，導致對方頭部、顏面等全身多處受傷並死亡，最後棄屍於家中陽台。嫌犯事後持死亡母親的護照闖關出國，不過在義大利機場入境時就被發現假冒身分，於是隨即被潛返。警方調查後，才在插畫家的家中發現死者遺體，進而揪出她的殺人犯行。

根據《讀賣新聞》報導，現年28歲的女插畫家橋本志穗2月中旬殺害同居的54歲母親橋本啓子，過程中她持刀砍殺對方臉部、頭部，使得遺體損害程度嚴重，宛如毀容。事後她則將母親的屍體存放在自家陽台，隨後偷拿亡母的護照飛往義大利。

橋本志穗雖然成功突破重重難關抵達義大利當地機場，不過在入境審查時，被發現使用他人護照，因此當場將她強制遣返。橋本被遣返回日本後，3月4日被千葉縣警方以違反護照法嫌疑逮捕，並移送至櫪木縣警署。

警方3月10日在調查過程中，卻在橋本志穗家中的陽台發現橋本啓子的遺體，因此於3月24日依遺棄屍體罪嫌將其再逮捕。經過數日調查，警方認定橋本啓子就是死於她手上，因此4月14日再度依殺人嫌疑將其逮捕。

警方將持續投入調查，以釐清犯案動機以及母女兩人是否發生過爭執。根據法醫相驗結果，橋本啓子的死因為顱內出血。

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