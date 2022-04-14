吃鯛魚抽Apple Watch！全聯AI智慧養殖「台灣鯛」年產230萬度綠電

▲全聯攜手口湖魚類生產合作社，推出以AI智能養殖方式、魚電共生的「台灣鯛背肉」，漁民不再需要24小時守候魚池旁。（圖／全聯提供）



記者林育綾／台北報導

順應世界潮流永續發展，全聯生鮮強化節能減碳，推出以AI智能養殖方式、魚電共生的「台灣鯛背肉」，除了大幅減少93%用水量，園區一年更可平均產230萬度綠電；另也獨家推出具備碳足跡標籤的「好欣豬」4款商品。而4/15~5/2全聯鯛魚季期間，更祭出買鯛魚抽Apple Watch Series7活動！

近年地球暖化、氣候異常，造成魚隻大量暴斃使得產量不穩，影響了外銷訂單的產量，傳統養殖業在國際競爭優勢也逐漸降低。口湖魚類生產合作社為突破現況，自2019年起積極投入AI智能養殖漁業的行列，斥資上億元。

今年完成面積1.2公頃的第一期智能養殖示範區，共有22座智能池，擁有多項優點，包括漁民只要透過App 24小時智慧遠端監控、控制溫度、自動投餌、投藥，讓漁民不再需要24小時守候魚池旁，可降低漁民工作負擔。

▲今年完成面積1.2公頃的第一期智能養殖示範區，共有22座智能池。（圖／全聯提供）

而傳統養殖過去因超抽地下水也使人詬病，口湖魚類生產合作社透過AI智能養殖的淨水和回收系統，有效節省循環水資源，過往每一池約需2萬噸半鹹淡水，進化後每一池僅需300噸的水，大幅減少93%用水量。

同時在魚池上方架設太陽能板，結合綠能管理系統，可達到降溫和節能，在離峰用電期間儲電，可降低電費成本；在尖峰時間使用離峰儲電，可大幅降低用電成本且平衡用電量，相較傳統養殖可減少一倍用電量，預估太陽能板1天可發電1000KW，而22個智能養殖池一日用電約240KW，整體發電量大於用電量，園區平均一年可產出230萬度綠電，「魚電共生」的方式有效達到零碳綠能。

除了綠能、節能外，也因智能養殖池底部設有排污孔，汙水可循環再生，給予鯛魚乾淨的環境讓漁獲量穩定，與傳統養殖方式相比可減少7成損失，每3個月可收成一次，年產量提高23倍。目前全聯所販售的「台灣鯛背肉」即是全面採用魚電共生的養殖原料魚，與土壤完全阻隔，魚肉無土味，肉質紮實有彈性，年銷量可達7500萬元。

▲「台灣鯛背肉」是全面採用魚電共生的養殖原料魚，年銷量可達7500萬元。（圖／全聯提供）



全聯表示，台灣鯛去年銷售噸數達5,500噸，自2019~2021年度銷售金額，逐年皆有2位數成長，去年銷售金額超過5億元，熱銷前三名有整條的吳郭魚、鯛魚腹片、鯛魚排包辦，總共銷售金額約4億元，佔整體業績近7成。另外，因現代人忙碌已處理好的無刺切片類商品也很受歡迎，好比鯛魚排、鯛魚火鍋片等。

全聯自4/15~5/2也將展開鯛魚季活動，相關系列商品消費滿198元現折20元，周末再推限定商品爆殺價；同時祭出買鯛魚抽Apple Watch Series7活動，於全聯實體門市購買，登錄發票即可參加抽獎，名額共2名；另於PXGo!全聯線上購、小時達購買鯛魚相關商品，亦可參加抽獎，名額1名。

▲全聯4/15~5/2鯛魚季，相關系列商品消費滿198元現折20元，同時祭出買鯛魚抽Apple Watch Series7活動。（圖／全聯提供）

此外，現代人追求永續飲食，除了溯源產地與履歷標章，也開始崇尚低碳飲食。為了強化台灣農業在社會環境的責任，全聯和供應端也努力朝向ESG發展，藉由改變飼養的過程來降低碳排放量，開賣4支具備碳足跡標籤的「好欣豬」產品，包含「好欣豬梅花薄切肉片」、「好欣豬里肌薄切肉片」、「好欣豬腿肉絲」、「好欣豬前胸肉」。

全聯表示，「好欣豬」具備碳足跡標籤，充分顯示整個生命週期的碳排放量，而減碳標籤是廠商實現減碳承諾與減碳基線相比，在三年內達3%以上的減碳量，希望共同減少資源浪費並減緩全球暖化議題。

此外，台東生長的「好欣豬」講究飼養環境，以架高的豬舍，讓豬隻在鐵架上活動，不與排泄物共處，豬舍整齊乾淨更有恆溫保濕設備，飼料中添加了納豆菌與酵母菌等益生菌取代藥物，無賀爾蒙與藥物殘留，同時具有產銷履歷驗證，造就出「LV等級的精品豬肉」。

處理技術則是以濕式熟成方式，運用豬肉本身釋放的天然酵素去軟化肉質纖維，使口感達到軟嫩多汁，熟成的溫控掌握在0~2度之間，避免細菌增生。好欣豬產品2021年度銷售超過30萬份，年底前將陸續導入6支提供消費者選購，希望減緩全球氣候變遷等的環境衝擊。