女搭飛機失控想開門　遭綑膠帶「封印」慘狀曝！罰金237萬史上最貴

記者張寧倢／編譯

美國聯邦航空管理局（FAA）2021年1月曾因為乘客違規事件暴增，頒布短期命令加強法律處置。美國航空公司（American Airlines，下稱美航）去年1名女子在機上失控鬧事，試圖打開機艙門又襲擊空服員，最終被用膠帶綁在座位上。如今，FAA預計開出史上最高額罰金，接近8.2萬美元（約新台幣237萬元）。

▲美國航空公司將針對一名去年7月在機上大鬧的女性乘客祭出史上最高額罰款。（圖／翻攝自YouTube／Joseph Morris）

根據《紐約郵報》報導，美航2021年7月6日一架從達拉斯飛往北卡州夏洛特的編號1774班機，原本就已經誤點3小時才起飛，沒想到飛行大約1小時後，一名女性乘客突然開始鬧事，不斷「砰砰地」敲擊機艙門，吵著想要下飛機，大罵機組人員稱，「你們得讓我離開這架飛機。」

美航向《華盛頓郵報》表示，女子試圖打開前登機門後，又襲擊並咬了空服員，為了乘客與機組人員的健康，決定約束她的行動。一名乘客下飛機前拿手機拍下影片，其中可見女子已經被用銀色膠帶綁在飛機的座位上，儘管嘴巴也被封住，她仍持續對乘客大吼叫囂。報導稱，她現可能面臨FAA開出的8萬1950美元史上最高額罰金。

此外，FAA也針對同年7月16日達美航空一架班機的女乘客，擬罰7萬7272美元（約新台幣223萬元）的罰金，是FAA有史以來第2高的懲罰金額。這名女性在一架從拉斯維加斯飛往亞特蘭大的班機上試圖「擁抱和親吻」另一名乘客，企圖在飛行途中下機，並多次咬人，直到她被機組人員制伏。

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