相差71歲！她甜嫁百歲人瑞「性生活超棒」　熱戀12年擁4孩

▲迦納一對相差71歲的「爺孫戀」夫妻引發熱議。（圖／翻攝YouTube頻道Adom 106.3 FM）



記者吳美依／綜合報導

迦納一對相差71歲的夫妻備受關注，36歲妻子阿薩貝亞（Akua Asabea）與高齡107歲的丈夫吉昂（Agya Akwasi Gyan）相戀至今12年，共同育有4個孩子，感情融洽無比。女方表示，她的婚姻生活非常幸福，而且老公身體很好，就像年輕小夥子一樣，所以性生活也很滿意。

阿薩貝亞上段婚姻並不幸福，第一個孩子的生父根本不顧妻小。她認識現任丈夫後，發現對方非常照顧家庭，將沒有血緣的孩子視如己出，從不埋怨，「我別無選擇，就是決定嫁給他了！我愛他，而他也向我求婚，我們就結婚了。」

▲吉昂與阿薩貝亞前年接受廣播電台訪問。（圖／翻攝YouTube頻道Adom 106.3 FM）

阿薩貝亞是一名醫師，擅長調配草藥，也經常熬製配方，維持丈夫健康。她直言，夫妻倆幸福就夠了，更何況12年以來的磨合，已經證明彼此就是對的人，不需在乎別人看法，「很多居民及網友都很震驚，甚至無法理解我的選擇。但也有人給予祝福，他們還說，雖然老公已經107歲了，看起來還是非常年輕。」

一名男方親戚證實，夫妻倆很快墜入愛河，至今依然感情融洽，絲毫沒有被流言蜚語影響，「吉昂一直希望死前找到自己真正深愛的妻子，所以我們得知他愛上比自己年輕71歲的女人時，不僅沒有反對，還很祝福這段婚姻。」

夫妻倆2020年結婚轟動一時，近期又掀起網友討論。雖然部分媒體所報導的夫妻年齡有所出入，但吉昂都是接近100歲的高齡。

