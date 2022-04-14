16歲少女懷孕6月！俄軍放話「沒那麼容易流產」持槍硬上

▲俄軍被控在入侵城市後，四處尋找年輕女性，並對她們施暴，導致不少人不敢出門，下同。（下同／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭16歲少女達莎儘管已懷孕6個月，卻還是被禽獸不如的俄軍持槍威脅，強迫她與士兵發生性行為，甚至還說出了「懷孕6個月就不會那麼容易流產」的話，導致達莎身心受創、痛苦不已。事後，達莎一家因為害怕被滅口，只好忍氣吞聲，試圖逃到其他村莊去，但俄軍卻以「他們知道的太多」為由，將他們軟禁。

據《每日郵報》報導，達莎（Dasha）與家人在俄軍入侵赫爾松（Kherson）後，就一起躲到了地下室逃避戰火。3月13日，當達莎和家人從地下室出來尋找食物時，俄軍闖進了達莎所在的克拉斯尼瓦村（Krasniva），四處尋找藏在地下室的年輕女性。

達莎形容，「他們一開始的行為還算正常，不過，當他們開始從村裡找到伏特加後，他們就開始瘋狂喝酒，到處找女人。」當時正在覓食的達莎，不幸被2名俄軍相中，並尾隨她來到她與母親和4個兄弟姐妹一起藏身的地下室。

殘忍的俄軍在審問了達莎的母親後，將他們一家人都放走，唯獨留下了達莎一人，「尾隨我的這2名俄軍，有其中一個已經喝醉了，他舉著衝鋒槍要我脫掉衣服，不然他就會開槍殺了我」。據達莎所述，其中一名沒喝醉的士兵曾試圖阻止他的同袍對達莎施暴，卻被警告立刻離開。

儘管達莎當時拼命反抗，但兇殘的俄軍卻完全不加理會，「我告訴他我只有16歲，而且我已經懷孕6個月了，他卻告訴我，孩子已經6個月就不會那麼容易流產，然後就開始撫摸我，甚至還在我反抗時，多次威脅要槍殺我」。

這起性侵案共持續了長達半小時之久，而事發當時，達莎的家人全程被關在了隔壁的廚房裡。事後，這名士兵還將達莎綁架回了部隊，還好在他試圖再次施暴時，他的同袍們衝了進房，並將達莎帶回家裡。儘管其他俄軍向達莎保證會開槍打死性侵的士兵，但由於這名士兵否認了一切，還聲稱達莎是他的女朋友，因此俄軍便放了該名士兵。

達莎和家人事後因為害怕被滅口，於是他們決定逃離村莊，豈料卻被俄軍以「他們知道的太多了」為由，阻止他們出逃。達莎一家一直被俄軍軟禁，直到最近烏克蘭軍隊重新奪回赫爾松後，才終於逃出魔掌。