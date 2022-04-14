9歲童「雞雞躲起來」讓爸媽好焦慮　求診網路名醫結果更慘

▲9歲童「雞雞躲起來」讓爸媽好焦慮，求診網路名醫結果被害更慘。（圖／示意圖／達志影像）

記者賴文萱／高雄報導



高雄一位9歲男童，從小因體重過重，導致外生殖器較不明顯，尿尿亂灑，父母看著孩子一天天長大，陰莖長度卻毫無動靜，相當焦慮，沒想到帶著他求診「網路名醫」施打男性賀爾蒙後，結果更慘。雖然男童陰莖開始出人頭地，但也導致性早熟，除了開始變聲、還有濃密的陰毛，外表也變得像青春期大男生，不再是原本的兒童樣貌。

義大醫院兒童內分泌新陳代謝科醫師陳利旻近日收治一名9歲童，他因從小外生殖器不明顯，曾被父母帶至他處就醫，醫師告知其陰莖長度正常，只是因皮下脂肪較厚而掩蓋住，無需擔心。不過父母因持續焦慮，竟帶兒子前往號稱「網路名醫」處求診，診療後，被建議自費施打男性荷爾蒙。

接受治療後的男童果然陰莖開始出人頭地，然而父母的喜悅並沒有持續多久。一個多月後，父母赫然發現男童竟然開始變聲，冒出頭的不只是陰莖，還有濃密的陰毛，孩子的外觀也起了變化，看上去就像個青春期大男生，再也不是原本活潑可愛的兒童樣貌。

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父母這才驚覺有異，趕緊帶孩子至兒童內分泌醫師處就診，才發現兒子因不當的男性荷爾蒙治療已導致性早熟。陳利旻表示，男童原為「隱藏式陰莖」，常見於肥胖男童或是本身體質因素，恥骨附近的皮下脂肪較厚，導致大部份的陰莖都埋在皮下深處，像冰山一樣只露出頂端，視覺上陰莖似乎相當短小，其實只是暫時隱藏實力。

▲男童原為「隱藏式陰莖」，常見於肥胖男童或是本身體質因素，恥骨附近的皮下脂肪較厚，導致大部份的陰莖都埋在皮下深處，像冰山一樣只露出頂端。（圖／示意圖／達志影像）

在這個階段，有經驗的醫師會先進行飲食、運動的衛教，協助男童做體重控制，等真正青春期到來，體內男性荷爾蒙濃度上昇，自然會誘發陰莖成長。不當的讓男童接受外來的男性荷爾蒙治療只是揠苗助長，不只會導致性早熟，還會造成睪丸萎縮，不可不慎。

陳利旻表示，臨床上只有極少數病患是屬於真正的小陰莖，可能有許多原因，包括生長激素不足、腦垂體疾患、染色體異常等等，建議應至兒童內分泌科門診進行完整評估。