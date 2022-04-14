北韓國寶主播李春姬超興奮！獲贈「樓中樓」新豪宅　緊牽金正恩手

▲李春姬興奮地牽著金正恩，相當滿意金正恩的「孝心」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩連日來在首都平壤主持新式住宅的竣工典禮，其中松花、松新地區興建的新市鎮中還包含1棟80層樓的公寓住宅大樓，而在他前往普通江視察完工的「階梯式住宅」高級公寓的同時，也宣布致贈北韓知名女主播李春姬（리춘희）一套樓中樓的住宅。

根據北韓官媒《朝中社》今（14）日報導，隨著明（15）日將迎來110周年的「太陽節」（金日成冥誕），金正恩昨（13）日前往平壤普通江畔的階梯式住宅參與竣工典禮剪綵，同行的官員包括其心腹兼組織書記趙甬元、內閣總理金德訓、宣傳煽動書記李一煥、平壤市黨委員會責任書記金英煥、朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長李熙用。

▲▼平壤普通江畔階梯式高級住宅宣告完工。（圖／路透社）

普通江畔在平壤算是地理位置、風水等條件相當優越的地區，一旁的普通門更是高句麗時代的代表性城門，在北韓建國領導人金日成於1970年代搬進主席宮（錦繡山太陽宮）以前，其所居住的「五號宅官邸」便位於此處。

而金正恩於2009年被金正日指定為接班人後，下令拆除「五號宅官邸」，並在該地興建住宅園區與萬壽台大街。

今年79歲、即將迎來八旬大壽的李春姬是北韓最知名的國寶女主播，其慷慨激昂、震耳欲聾的嗓音成為北韓新聞報導界的代表詞。在這一天，她同樣獲得金正恩致贈的普通江畔高級階梯式住宅，她獲贈的該套住宅為樓中樓。

▲▼李春姬一路陪同前往普通江畔住宅園區視察的金正恩，並與金正恩在屋內拍攝合照。（圖／路透社）

從官媒《朝中社》所釋出的相片中，只見李春姬一路開懷大笑陪著金正恩從戶外一路走到屋內，進到住宅內部後，她緊緊地把金正恩「牽條條」，宛如老奶奶牽著金孫。金正恩表示，普通江畔的高級住宅，是他送給李春姬的「禮物」。

隨後，金正恩也在屋內與穿著韓服（朝鮮服）的李春姬、李春姬的家人們拍攝紀念合照。

金正恩表示，「李春姬從花樣年華的少女時期開始，50多年以來便握著黨給予的『革命的麥克風』，過著高潔的人生。即便將迎來八旬大壽，依舊充滿著年輕時的氣魄與熱情，代表著我們勞動黨、代表著主體朝鮮傳遞出我們的想法。」

不僅李春姬獲贈新式住宅，就連女主播崔成元（최성원，音譯）、在《勞動新聞》主要撰寫讚揚最高領導人的論說委員董泰觀（동태관，音譯）等北韓官方傳媒的一線人員都在這天獲贈普通江畔的新式住宅。

▲▼平壤松花、松新地區的新市鎮也宣告完工，其中還包含80層樓高的公寓住宅大樓。（圖／路透社）

據悉，金正恩相當重視普通江畔的住宅興建，從去年3、4、8月便親自前往視察，加上此次竣工典禮，一共視察該地4次，還將該地命名為「瓊樓洞」（경루동）。

南韓《韓聯社》在報導指出，從去年1月勞動黨第8次全代會後，當局便承諾每年將在平壤興建1萬戶的住宅，直到2025年可興建5萬戶；而金正恩傾全力興建、供應大規模住宅的原因，可能是欲藉由改善居住環境來達到安撫民心的效果。

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