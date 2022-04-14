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沈可婷逆轉入獄！撞死8少年卻被挺爆　「蚊車黨」夜飆單車玩命片曝

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞女子「沈可婷」躍上台灣Google熱搜關鍵字，她5年前開車撞死8名單車少年，原本無罪獲釋，昨（13）日卻被逆轉判決，即刻入獄。此案充滿諸多爭議，一些人認為沈可婷理應受罰，一些人卻批評，少年深夜飆騎「改裝腳踏車」，讓自己置身危險中，也連累無辜駕駛。當地「蚊車黨」以危險姿勢在馬路上狂飆的影片也引發熱議。

▲▼馬來西亞沈可婷案大逆轉。（圖／翻攝change.org、Instagram帳號teneraflyjb）

▲▼馬來西亞沈可婷案大逆轉。（圖／翻攝change.org、Instagram帳號teneraflyjb）

▲少年飆騎「改裝腳踏車」的風氣屢次引發社會爭論。（圖／翻攝Instagram帳號teneraflyjb）

《星洲日報》等外媒報導，2017年2月18日凌晨3時30分左右，30多名少年聚集在新山內環公路，飆騎「改裝腳踏車」，卻被22歲的沈可婷閃避不及、直接撞上，釀成8死8傷，死者年齡介在13-16歲。

當地居民表示，半夜經常有大批少年聚集，飆騎改裝腳踏車，Instagram也有一個名為「新山飛人軍隊」的當地少年團體，不時分享成員以各種危險姿勢騎車的影片。

▲▼馬來西亞沈可婷案大逆轉。（圖／翻攝change.org）

▲沈可婷如今被判處即刻入獄。（圖／翻攝change.org）

案發後，沈可婷被控疏忽駕駛導致他人死亡，但由於當時有繫安全帶、沒有酒駕或超速，且公路燈光昏暗、視線受阻，因此二度被判無罪釋放。但新山高等法院13日推翻先前判決，法官認為，被告發現燈光昏暗，應該放慢車速而非加快行駛，因此改判被告罪名成立，判處6年有期徒刑、即刻入獄，另罰款6000令吉（約新台幣4.1萬元），服刑完畢吊銷駕照3年。

沈可婷案判決「大逆轉」，再度引爆論戰。一些馬來西亞網友贊同最新判決，但也有不少人同情沈可婷的遭遇，他們批評，少年騎車方式太危險，父母疏於管教，放任孩子凌晨在外遊蕩，實在不該推卸責任，反而應該連帶受罰。

 

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