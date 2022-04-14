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路上遇友善小狗女主人歡迎「盡量摸」　突發獸性害她爆鼻噴出軟骨

記者李振慧／綜合報導

英國53歲女子洛奇(Sam Lodge)回家路上遇到一條寵物狗，主人說狗很友善盡量摸沒關係，沒想到一彎下腰就慘遭殘忍攻擊，鼻子被咬到露出軟骨，雖然慘被毀容，愛狗的她仍不希望狗狗被撲殺，只希望養狗的主人要負起責任。

洛奇本月1日在格林斯比(Grimsby)家附近散步時，遇到一名女主人牽著惠比特犬(Whippet)，愛狗的她特別詢問女主人是否可以摸狗，對方和她強調狗很友善溫馴，沒想到卻突然對她發動攻擊。

洛奇送醫發現，鼻子因為遭到狠咬已經露出軟骨，在臉上縫了16針，進行大規模換膚與整形手術後，鼻樑看起仍十分歪曲，由於還造成神經性損傷，被醫生告知有可能永遠都不會恢復，雖然如此她仍不希望攻擊她的狗被人道毀滅

洛奇說，她希望自己的故事能提醒養狗的主人們，在讓別人摸狗之前，一定要確認這個動作是否安全。由於養狗女子與肇事犬目前仍下落不明，警方希望當事人能盡快出面投案。

▼女子路邊摸狗，卻突然被攻擊。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

▲網友紛紛懷疑血腥頭顱是狗還是豬。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

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