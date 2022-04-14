自己來嗨到頂點！男竟肺部劇痛「身體爆出劈啪聲」急送加護病房

▲瑞士男子手淫後，竟染上罕見疾病「自發性縱膈腔氣腫」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

瑞士一名20歲男子在手淫後，竟出現呼吸困難、肺部劇痛的症狀，經診斷原來是染上了一種名為「自發性縱膈腔氣腫」（SPM）的罕見疾病，最終只能被送進加護病房，接受治療。

據《獨立報》報導，來自瑞士溫特圖爾州醫院（KSW）的醫師，最近在醫學期刊發表了一宗「不尋常」的病例，一名年僅20歲的男子在床上手淫後，突然感到呼吸困難、肺部劇痛、臉部腫脹，脖子和手臂甚至還出現了劈裡啪啦的聲響，情況非常嚴重。

醫師進行X光檢查後，發現這名男子原來染上了自發性縱膈腔氣腫，於是緊急將他送入加護病房，並服用3天的抗生素來緩解疼痛。在經過泰諾（Tylenol）和氧氣輔助治療後，如今這名男子已被轉到普通病房，恢復狀況也十分良好。

自發性縱膈腔氣腫是一種好發於20多歲年輕男子的罕見疾病，它的一般症狀為胸痛和呼吸困難。患者在從事劇烈運動、哮喘或用力憋氣時，可能會因胸內壓增高，空氣從肺泡間質漏出，自縱膈腔跑到胸部或頸部，所以病人的頸部及胸部才會出現顆粒狀氣泡或劈啪聲。

報導稱，儘管過去也有案例指出，患者在從事性行為或服用毒品後，可能會出現自發性縱膈腔氣腫，但這是第一次出現因手淫染上自發性縱隔腔氣腫的病例。