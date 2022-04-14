高雄阿北騎上人行道37次！拒繳3萬6罰款...強扣薪資讓他怕了

▲Tomasz Śniedziewski拍下騎士在人行道上飆速的畫面。（圖／翻攝自推特／Tomasz Śniedziewski）

記者陳宏瑞／高雄報導

住在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski多次在網路上發文，抨擊高雄市的機車族喜歡騎在人行道上，甚至還對行人按喇叭逼車讓路，市府和警察局都表示會「硬起來」，一名鄭姓阿伯（63歲）就因騎人行道被開罰了37次，罰款累計3萬6千元，卻遲遲不繳，法務部行政執行署高雄分署積極催繳後，阿伯終於答應辦理分期付款。

居住在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski日前在推特PO出一段5秒鐘的影片，抱怨機車騎士騎到人行道上，還對行人按喇叭、從後方催油門逼讓路，沒幾天又PO文抱怨，高雄人行道上的機車飆速問題不僅很讓人困擾，也是嚴重錯誤的行為。

後來更PO出影片，指騎士將機車騎上人行道，直接在人群裡面穿梭，整個畫面相當驚險，讓波蘭記者感到相當無言，且還直接標註高雄市政府，讓陳其邁決定出面說話。陳其邁表示，人行道，本來就是應該是給行人來使用，騎車上去尤其在上面有一個開快車，把人行道當作機車道的使用非常的不應該，警方也會持續執法。也希望說民眾務必要尊重行人的使用人行道權益。

市長說話了，市警局也硬起來強力執法開單，法務部行政執行署高雄分署最近也針對行駛人行道的交通違規罰款強力催繳，一名鄭姓阿伯被舉發了37次，連同其他交通違規共計被裁罰40筆，總金額3萬6千元。

高雄分署受理鄭男交通違規案件後，調查發現鄭男無財產，僅於某公司有薪資所得資料，扣押鄭男於該公司薪資，但該公司表示鄭男是臨時性質，每月薪資不固定。因鄭男居無定所，經強制設籍在戶政事務所，執行人員於相關地點現場執行，都遍尋不著其本人及名下違規機車，經執行人員積極執行，鄭男近日主動至分署表示經濟不佳須辦理分期，共分18期，每期繳納2000元。

另外，還有43歲胡姓義務人也因騎人行道被舉發24次，裁罰2萬1600元，胡男逾期未繳，遭高雄分署扣押胡男存款後，才願意一次繳清，還有謝姓婦人也是滯欠罰鍰2萬1600元，同樣被凍結存款後，才願意一次繳清。