人妻「拍洗碗片」曬愛　老公竟一秒暴怒！直接離婚

▲老公洗碗畫面被拍，夫妻竟因此離婚。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

離婚原因千百種，連「洗碗」也會導致婚姻破裂。敘利亞一名人妻某天趁著丈夫忙著打掃做家事時，拿出手機錄下了他站在廚房洗碗的畫面，並將影片上傳TikTok，丈夫得知後氣得立刻和她離婚。

根據《海灣新聞》（Gulf News）報導，敘利亞一名男子某天在家裡忙著打掃、做家事，結果被老婆偷偷拍下他站在廚房洗碗的畫面，並上傳到短影音社交媒體TikTok上，影片意外大爆紅，結果男子不但一點都不開心，反而還對老婆大發脾氣，立刻和她離婚。而他生氣的原因竟然與「一首歌」有關。

原來，妻子在影片的背景音樂使用了敘利亞女歌手Lamis Kan的歌曲《Mesaytara》，被老公認為是具有「挑釁性」的歌曲。據報導，Mesaytara意即「我佔主導地位」或「我將控制你」。歌詞內容則包含「我佔主導地位，你將在我的嚴格指示下接受統治」、「如果你在街上亂看別的女孩，我會把你逼瘋」、「只要你和我在一起，就得聽我指揮」、「我很傲慢」等。

▲男子做家事洗碗的影片被老婆上傳網路。（圖／CFP）

報導指出，《Mesaytara》已經不是第一次導致離婚，此前，約旦也有一名人妻因為隨著這首歌的節奏跳舞，就被新郎和他的家人認為是在挑釁而被離婚；伊拉克一對男子在婚禮上聽見新娘放了這首歌，也立刻氣到離婚，創下該國最快離婚的案例。有外媒更直接形容這首歌根本是「離婚神曲」。

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