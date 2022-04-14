「600元藝FUN券」期限倒數2週！使用率破7成　適用店家比1.0還多

▲文化部發行「藝FUN券」將於4月底到期。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

五倍券、各部會加碼券使用期限倒數2週！文化部發行「藝FUN券」每份面額600元也將於4月30日到期，目前領券率約90%，使用率約77%，文化部長李永得表示，預估至月底使用達成率可達85%，預算執行率可達100%。

文化部配合行政院振興規劃發行「藝FUN券」約314萬份，今（14）日立法委員張廖萬堅提到，藝FUN券1.0的使用率似乎比2.0還多，而目前使用期限只剩下2週，還有約百萬金額沒使用，不知道有沒有像其他加碼券一樣，有一些加碼措施規劃？

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李永得表示，目前藝FUN券沒有額外的加碼措施，至於1.0使用率比較高，推估是因為2.0在五倍券平台一起勾選抽籤，而1.0是許多喜歡藝文的人特別來抽，因此在使用率上反映出這情況。不過他預估，至月底使用達成率可達85%，預算執行率可達100%。

「藝FUN券」此波適用店家比1.0還多，有超過萬間業者加入合作，包括在書店、電影院、各大博物館、看展覽、表演等都能使用。文化部表示，截至4月14日止，藝FUN券已領券逾281萬份，領券率約90%，使用金額逾13億元，使用率約77%，而預算16.1億元，發行18.8億元，預計至月底預算執行率可達100%。