阿妹演唱會下跪里長被起底！譙父還占屋2年半　靠爸要賠119萬

▲因阿妹演唱會赴北市下跪的中華里里長游吉興、丁宜庭，被起底層侵占丁父房屋（圖／記者陳家祥攝）

記者郭玗潔／台北報導

「阿妹」張惠妹重返小巨蛋，松山區中華里里長游吉興赴北市府抗議演唱會噪音太大，里長太太丁宜庭甚至一度下跪，被網友狂罵「演太過」，夫妻兩人被友爆料，霸佔丁父房子。原來丁父以把北市名下一間房屋於85年間無償給丁宜庭及女婿使用，但丁父後來被女兒發現曾經外遇，女兒對父親爆粗口，父親憤而收回房子，但女兒女婿不肯搬出，雙方鬧進法院後，女兒女婿被判敗訴，要還相當於租金的不當得利119萬餘元。

丁父為上達汽車公司負責人，家族企業旗下共有24間公司，資產豐厚。因為希望女兒婚後能定居台北，當年女婿游吉興來提親時，向他們表示「不用擔心，吃住都看我的」，並於85年間把名下北市塔悠路上一間房屋無償給丁宜庭及游吉興婚後使用。

後來丁家發現丁父與人外遇，還有一名20來歲的非婚生女兒，家庭感情分裂，丁宜庭因站在母親這邊，與父親不合，爭執中怒爆粗口，丁父怒於100年10月24日把房子所有權轉給支持自己的兒子，並寄存證信函給丁宜庭想收回房子，但丁宜庭、游吉興不甩，仍繼續占有房子2年半。

丁宜庭認為，因與父親約定婚後可免費住，才把多年存款購置店面經營車行，導致沒買房子居住，搬出後還必須租屋。主張借貸契約以自己婚姻存續為限，也就是只要仍和游吉興有婚姻關係，父親就不該把房子拿回去。

法官審理後認定，丁父雖於提親時曾談及房屋居住一事，但提供房屋並非法律之義務，只是父親對晚輩的照顧之情，判決丁宜庭、游吉興應返還100年11月12日到103年6月15日占屋期間相當於租金的不當得利，共119萬餘元確定。