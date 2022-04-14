　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「下地獄」詛咒成真！烏軍用飛彈轟爆俄國戰艦　俄軍棄艦逃生

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍黑海艦隊巡航艦「莫斯科號」（Moskva）燃起熊熊大火，莫斯科當局坦承該艘巡航艦嚴重受損。對此，烏克蘭多名官員聲稱，是南部城市敖德薩（Odessa）守軍用「海王星反艦飛彈」連續2次擊中。巧的是，莫斯科號在攻取蛇島時，烏軍在被俘虜前曾大喊「下地獄吧」，如今詛咒應驗成真。

▲▼俄軍黑海艦隊巡航艦「莫斯科號」傳遭烏軍成功用飛彈砲擊，導致艦上起火。（圖／路透社）

▲俄軍黑海艦隊巡航艦「莫斯科號」傳遭烏軍成功用飛彈砲擊，導致艦上起火。（圖／路透社）

根據《BBC》報導，隸屬於俄軍黑海艦隊的莫斯科號，其實曾經參與俄軍攻取蛇島（Snake Island）的過程，在俄烏戰爭開打初期的2月24日，該艘船艦曾經接近蛇島，同時威脅蛇島上的烏軍邊境警衛隊投降，不過島上的烏軍邊境警衛隊卻拒絕投降，其中一名通訊兵甚至對著該艘船艦大罵，「去死吧」、「下地獄吧」。

該名通訊兵罵完後，旋即關掉無線電，然而最後島上的邊境警衛隊人員皆被俘虜至克里米亞半島（Crimea）。不過，如今卻傳出該艘船艦被擊中起火燒毀，算是當初的詛咒應驗成真。

然而，對於莫斯科號「被擊毀」、「燒毀」上，烏克蘭、俄羅斯方面皆有著完全不同的說法。

▲▼俄國軍艦「莫斯科號」（Moskva）發生爆炸起火。（圖／翻攝推特）

▲俄國軍艦「莫斯科號」（Moskva）發生爆炸起火。（圖／翻攝推特）

烏克蘭敖德薩市長馬爾琴科（Maksym Marchenko）聲稱，該城守軍對莫斯科號發射海王星反艦飛彈，從敖德薩守軍的錄音消息中，也顯示烏軍回報成功打擊莫斯科號，且影音內容開始在社群網站上瘋傳。烏克蘭總統府幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）則表示，烏軍發射飛彈擊毀莫斯科號後，俄羅斯救援人員無法抵達該艘船艦上。

對此，俄羅斯官媒也在報導中坦言船艦莫斯科號受損，不過卻將火災原因歸咎為火災引發彈藥庫爆炸，並非為遭受烏軍飛彈攻擊，聲稱當局已經疏散船艦上全體人員，疑似棄艦逃生，至於傷亡人數則未被公開。

據悉，莫斯科號配備超過數百枚的各種飛彈，號稱黑海戰力最強，是黑海艦隊的驕傲，不過卻在俄烏戰爭中疑似毀在烏軍所連續發射的2枚海王星飛彈，或是俄羅斯方面聲稱的「艦上火災」。

►烏官員稱「海王星飛彈」連2次擊中俄艦！　俄官媒證實爆炸

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
遺產全給他！張國煒：遺囑是爸爸寫的　我從頭到尾沒這個心
16歲正妹遭俄軍性侵「射爆後腦勺」　被當垃圾扔400多屍亂葬
快訊／立榮、星宇合併？　張國煒首現身回應了
接任立榮董座！　張國煒：本就是股東「哪有什麼重回長榮集團」
全台連下2天　下波有雨時間出爐
快訊／台中停課標準公布！　「國小以下2人確診全校停」
瘋搶防疫保單「網頁進不去」各種卡！　這家依身分證分流
小鐘接觸確診者「製作人早知道卻隱瞞」！冷回2句話　他罕見發火
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人妻「拍洗碗片」曬愛　老公竟一秒暴怒！直接離婚

沈可婷為何登熱搜？撞死8少年逆轉入獄　「蚊車黨」單車詭異騎法曝

日派3檢察官調查「俄軍戰爭罪」！再派自衛隊機援烏　19年來首次

16歲正妹遭俄軍性侵「射爆後腦勺」　被當垃圾扔400多屍亂葬崗

自己來嗨到頂點！男竟肺部劇痛「身體爆出劈啪聲」急送加護病房

飛越北約3國上空！無人機墜克羅埃西亞　最新調查：機上載炸彈

「下地獄」詛咒成真！烏軍用飛彈轟爆俄國戰艦　俄軍棄艦逃生

基因勝利組！有人「天生不會感染新冠」　科學家揭關鍵遺傳

敵我不分？俄軍「轟爆自家人」影片曝光　坦克近距離被炸爛

聯合國秘書長認了：烏克蘭現階段「不可能全面停火」！

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

人妻「拍洗碗片」曬愛　老公竟一秒暴怒！直接離婚

沈可婷為何登熱搜？撞死8少年逆轉入獄　「蚊車黨」單車詭異騎法曝

日派3檢察官調查「俄軍戰爭罪」！再派自衛隊機援烏　19年來首次

16歲正妹遭俄軍性侵「射爆後腦勺」　被當垃圾扔400多屍亂葬崗

自己來嗨到頂點！男竟肺部劇痛「身體爆出劈啪聲」急送加護病房

飛越北約3國上空！無人機墜克羅埃西亞　最新調查：機上載炸彈

「下地獄」詛咒成真！烏軍用飛彈轟爆俄國戰艦　俄軍棄艦逃生

基因勝利組！有人「天生不會感染新冠」　科學家揭關鍵遺傳

敵我不分？俄軍「轟爆自家人」影片曝光　坦克近距離被炸爛

聯合國秘書長認了：烏克蘭現階段「不可能全面停火」！

國旅券「剩半個月到期」　還有100萬人沒用！3場加碼抽獎時間出爐

家被俄軍炸成廢墟！瓦礫中挖出「被活埋小狗」　奇蹟出土畫面曝光

柯文哲罵狗風波後　當事人之一要「退出民眾黨」

ET民調／陳時中32.1％緊咬蔣萬安　黃珊珊20.7%制霸20-39歲

人妻「拍洗碗片」曬愛　老公竟一秒暴怒！直接離婚

男找徵信社裝GPS查小王　被發現又裝...還想用女兒書包偷錄音

直擊／行政院聯絡人確診　立法院出動防疫人員緊急清消

隊友挑明綠衫軍防守漏洞　KD：我們尊重對手，不說這些

台版《絕命毒師》！化學博士研究室製毒飄惡臭　狡辯：是化妝水

Gumayusi玩恐怖遊戲　頑皮Faker突襲Gank嚇死姑媽...網：李哥跳大

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

國際熱門新聞

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

俄曝烏軍投降畫面！　死守馬力波49天彈藥耗盡

烏官員稱飛彈連2次擊中俄艦！　俄官媒證實爆炸

長賜輪卡6天　長榮長程輪擱淺1個月專家曝原因

快訊／紐約地鐵開槍掃射！槍手逃亡24小時落網

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

俄軍變態暴行！人妻慘淪性奴割喉拋屍

烏克蘭情資：俄羅斯鋪路「準備動用核武」

俄兵狂用威而鋼　丈夫救被性侵妻遭擊斃

83歲老婦遭俄兵性侵悲痛：寧願被殺

俄妻允許士兵夫　戴套就可以性侵烏女

葉倫：中國若不協助終結俄烏戰事　將承受後果

俄制裁398名美議員！　嗆攻打基輔指揮中心

台灣大叔進基輔當軍醫　阿美族青年：穿梭地獄的男人

更多熱門

相關新聞

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

烏克蘭布查(Bucha)地區在俄軍佔領期間慘遭大屠殺，俄軍撤隊後烏克蘭警在當地亂葬崗中找到400多具屍體，其中一具為16歲少女卡琳娜(Karina Yershova)，她慘遭性侵後，俄兵從她後腦勺開槍爆頭慘死。

無人機墜克羅埃西亞　機上載炸彈

無人機墜克羅埃西亞　機上載炸彈

敵我不分？俄軍坦克「轟爆自家人」影片曝

敵我不分？俄軍坦克「轟爆自家人」影片曝

聯合國認了：烏克蘭不可能「全面停火」！

聯合國認了：烏克蘭不可能「全面停火」！

烏官員稱飛彈連2次擊中俄艦！　俄官媒證實爆炸

烏官員稱飛彈連2次擊中俄艦！　俄官媒證實爆炸

關鍵字：

國際焦點國際軍武俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯莫斯科號黑海艦隊海王星飛彈影音

讀者迴響

熱門新聞

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

估本周日增破千　醫預言未來光景

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

安珀赫德控遭強尼戴普用酒瓶強暴

女星嫁港富商淡出13年　45歲悄返台「驚人近況曝光」！

自篩太貴　免費快篩劑全台據點一次看

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面