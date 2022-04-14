聯合國秘書長認了：烏克蘭現階段「不可能全面停火」！

▲民眾返回布查，協助將無辜喪命的平民安葬。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯攻打烏克蘭，不但將部分城鎮夷為平地，還性侵、殘殺大量平民，引起全球各國猛烈撻伐，並對其祭出高強度制裁。軍事衝突發展至今就快2個月，雙方戰損持續累積，然而聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）卻直言，就現階段而言，烏克蘭幾乎不可能全面停火，因此只能將目標放在控制當地局勢，並確保安全撤離人員。

▲聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。（圖／達志影像／美聯社）



根據《紐約時報》報導，聯合國秘書長古特瑞斯13日在記者會上表示，聯合國已經派遣一名特使前往俄羅斯與烏克蘭，希望能夠藉由談判，達成人道主義的停火協議，幫助當地平民與救援人員，並在最後達成和平協議。

古特瑞斯同時坦承，根據烏克蘭目前的情況應該不可能實現全面停火。他表示，聯合國的目標是控制烏克蘭當地情勢，以確保疏散和撤離人員的安全，同時保障人道主義救援能順利進入。

▲▼烏克蘭首都基輔（Kyiv）近郊的布查鎮（Bucha）在俄軍撤離之後屍橫遍野。（圖／路透）



對於外界紛紛將俄軍在布查殘殺大量平民的行徑稱為「大屠殺」與「種族滅絕」，他則強調，聯合國並沒有把俄軍的行為稱為「種族滅絕」，因為種族滅絕在國際法中有嚴格的定義，必須由適當的司法機構裁決後，才能確定其是否存在種族滅絕的行為。

古特瑞斯也提到，目前國際刑事法院的調查人員已經抵達烏克蘭境內，而聯合國則會將種族滅絕的定義權交給相關司法機構。

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