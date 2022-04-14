日派3檢察官調查「俄軍戰爭罪」！再派自衛隊機援烏　19年來首次

▲俄軍撤離後，烏克蘭當局在布查發現大量平民遭到殘殺。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯軍事進攻烏克蘭就快滿2個月，而俄軍在當地的非人道行徑全球有目共睹，紛紛祭出高強度的制裁。日本除了在近日追加5大制裁外，當局稍早也拍板，將派出自衛隊的運輸機前往烏克蘭，協助運送物資。另一方面，日本預計派出3名檢察官協助國際刑事法院到烏克蘭調查俄軍的戰爭罪。

根據《日本電視台》引述多名政府內部人士報導，由於烏克蘭遭到俄軍進攻，作為援烏的其中一環，日本當局決定根據PKO法（國際和平協力法）派遣自衛隊的運輸機至烏克蘭與其周邊國，協助運送物資。針對此援助案，日本政府已經進入最終協調階段。

▲日本除了宣布加強對於俄羅斯的制裁外，將派遣自衛隊機與檢察官至烏克蘭協助。（圖／路透社）



日本政府早前曾經受到聯合國難民署（UNHCR）的請託，因此進行協商調整，最終決定派機前往當地支援。日本PKO法（國際和平協力法）內提到，自衛隊如果是為了「人道的國際救援行動」可以出動至海外執行任務。

根據日本政府相關人員指出，日本上一次派出自衛隊機至海外支援已是19年前。2003年為了支援伊拉克，日本曾派遣自衛隊的運輸機至當地。

另一方面，由於俄軍在烏克蘭當地涉嫌違反戰爭罪，因此國際刑事法院（ICC）已經派人前往當地調查並蒐集證據。日本首相岸田文雄8日曾表態將支援ICC調查俄軍犯行，根據《日本新聞網》報導，法務省已拍板要在4月中旬派遣3名檢察官至ICC，其中一人更是ICC的現任特別顧問。

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