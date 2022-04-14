基因勝利組！有人「天生不會感染新冠」　科學家揭關鍵遺傳

▲科學家指出，有些人似乎天生不會感染新冠肺炎。圖為日本東京。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

科學家近期積極探究的新冠肺炎謎團，「為何有些人接觸病毒卻不會染疫？」撇除環境因素、疫苗或曾感染引發的免疫作用，一些人可能擁有特定基因及免疫特徵，天生對新冠肺炎更有抵抗力。初步研究顯示，很可能是因為某個罕見突變影響了人體ACE2受體，而此受體正是病毒是否能進入人體細胞的關鍵。

今年稍早，英國展開「人體挑戰」（Human Challenge）試驗，招募36名年輕健康、尚未感染或施打疫苗的志願者，刻意接觸新冠病毒。初步結果顯示，僅一半受試者連續2次PCR檢測都呈陽性確診，在未感染者中，大約一半短暫檢測出低病毒含量，意味著免疫系統迅速阻止感染。

國際專家聯盟「冠狀病毒疾病人類基因研究」（Covid Human Genetic Effort）分析數百名病例，受試者皆尚未感染或接種疫苗，曾長時間接觸確診者，卻未檢測出陽性反應。澳洲加文生物醫學研究所（GIMR）免疫學家坦伊（Stuart Tangye）說明，「遺傳層面的變化正在改變ACE2蛋白質結構……降低新冠病毒利用它進入細胞的能力。」

▲每個人的免疫系統都有些微不同。圖為新冠病毒。（圖／路透）



坦伊（Stuart Tangye）指出，有些人可能天生擁有非常強大的免疫反應，能夠抑制感染，不讓病毒擴散得太嚴重。另外更少數人具有針對新冠病毒的遺傳抵抗力，能夠進一步阻止病毒扎根，「有些人不太容易受到病毒感染，因為他們基因不同。」

坦伊表示，整體而言，針對新冠病毒的遺傳抵抗力可能很罕見，但研究團隊仍希望，若找出這些人身上的關鍵基因變化，或許可望研發更有效的藥物療法。

澳洲科學家布萊恩（Vanessa Bryant）也表示，「每個人的免疫系統都有些微不同」，一些人的免疫反應可以產生更好的抗體，「而我們確實認為，這在很大程度上與遺傳有關。」