敵我不分？俄軍「轟爆自家人」影片曝光　坦克近距離被炸爛

According to our count of ground pics RuAF lost 7x BMP-2, 6x assorted T-72 + a BMD-2 + 1 N/K vehicle here at Dmytrivka west of Kyiv. Also 8 KiA. They were going north approx 31.03.22, probably while retreating.

No need to send this to @oryxspioenkop and team - they are recorded. https://t.co/fDpgwco3mp — Dan (@Danspiun) April 11, 2022

記者張寧倢／編譯

戰爭前線情況常是危險又混亂，俄羅斯軍隊在烏克蘭似乎也出現「敵我不分」的狀況。烏克蘭無人機在基輔西部德米特里夫卡村（Dmytrivka）拍下一段畫面顯示，俄軍部隊在巡邏時遭遇烏軍伏擊，一輛畫有「V字」的俄軍坦克竟朝著另一輛帶有相同標誌的坦克發射主砲，攻擊自家人。

▲俄軍從烏克蘭北部撤隊之際，疑似用坦克攻擊自家人，轟爛另一輛俄軍坦克。（圖／翻攝自推特@OSINTua）

根據英國《每日郵報》報導，博羅江卡區一座村落德米特里夫卡3月31日被烏克蘭軍隊拍到一段畫面，並流傳至網路社交媒體，而當時正值俄軍準備撤出烏克蘭北部。影片顯示，俄羅斯士兵與裝甲車部隊在當地巡邏，不料卻遭到烏軍伏擊，數輛畫有「V字標記」俄軍坦克與裝甲車遭到烏克蘭無人機鎖定並開砲襲擊。

報導稱，影片中的俄軍部隊在遇襲後出現一陣恐慌與混亂，結果其中一輛坦克竟然向同樣畫有「V字」的友軍坦克，近距離發射了主砲，導致坦克爆炸燒毀。不過，也有人推測，俄軍可能是故意這麼做，以防坦克被烏軍繳獲奪走。

推特網友根據畫面估計，俄羅斯在這次烏軍伏擊中損失了7輛BMP-2與1輛BMD-2步兵戰車，以及6輛T-72主戰坦克，約8名士兵喪生。然而，推特上也流傳了另一段據稱是由俄羅斯軍隊發布的影片，畫面中大約10名烏克蘭軍人在路邊遭砲擊炸飛，網友稱這是烏軍利用從俄軍繳獲的T-72B3坦克攻擊了自家部隊的士兵。

I haven't shared this video before, but today I felt the need to share it. The Ukrainian Army is targeting (friendly-firing) Ukrainian personnel with a T-72B3 tank captured from the Russian forces. pic.twitter.com/re81x5Cej2 — Barracuda (@BarracudaVol1) April 11, 2022

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