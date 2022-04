烏官員稱「海王星飛彈」連2次擊中俄艦！　俄官媒證實爆炸

▲疑似俄國軍艦「莫斯科號」(Moskva)發生爆炸起火畫面。(圖/翻攝推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

烏克蘭多名官員13日聲稱,烏南重要港市敖德薩(Odessa)的守軍,用「海王星反艦飛彈」連續2次擊中俄軍黑海艦隊船艦「莫斯科號」(Moskva),並造成嚴重破壞,莫斯克號已燃起熊熊大火。俄羅斯官媒證實船隻受損,但將原因歸為失火導致船上彈藥爆炸。

綜合外電報導,基輔的內政部顧問杰拉申科(Anton Gerashchenko)發布Telegram消息,表示敖德薩擊中俄國軍艦「莫斯科號」。

▲烏方稱反艦飛彈擊中「莫斯科號」,但俄官媒僅證實船隻發生爆炸起火。(圖/翻攝推特)

敖德薩市長馬爾琴科(Maksym Marchenko)也發布相同消息,表示「海王星反艦飛彈對俄軍艦造成非常嚴重的損害」。一段敖德薩守軍的錄音消息中,烏軍回報成功打擊「莫斯科號」,影音已開始在社群網站上流傳。

俄羅斯官媒也證實「莫斯科號」船隻受損,但把原因歸咎於火災引發彈藥庫爆炸,目前已經疏散全體船員。目前尚無法核實事件發生確切原因。

Looks like the Moskva just got JUSTed too with 2 Ukrainian Neptune anti-ship cruise missiles.



Русский военный корабль, иди на хуй. pic.twitter.com/b2yNg25ILY