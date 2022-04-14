　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重機騎士對戰「羊駝伯」　高帥顏值大歪樓！本尊正面照曝光

記者崔子柔／綜合報導

有網友昨（13）日在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」PO出一段影片，畫面中可見，一名開著休旅車的阿伯和一名重機騎士發生爭執，而重機騎士的身材高挑，讓大量網友歪樓讚他帥，甚至釣出本尊回應當天情況。

2人因車輛擦撞起糾紛，影片中的阿伯不斷墊腳嗆聲「打我啊」，重機男則低頭回「我俗仔？那你敢打我嗎」，阿伯隨後竟朝著重機男吐口水，而重機男自行將口水擦掉後，並無做出反擊行為。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2人在路上互吼。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

貼文超過2千名網友按讚，不少人被重機男的外型和EQ吸引，紛紛留言表示「好高好帥喔」、「直男也服了，真的好帥」、「這高EQ真的不簡單，這樣都能忍住」、「真的超讚！忍一時風平浪靜！」、「很少看到穿連身皮衣這麼帥的」、「車主高EQ，吐我口水我忍不住耶」。

最後重機騎士吳男也在貼文下留言解釋，當時停紅燈被後車追尾，他覺得路上有事故很正常，「但是大叔撞到後下來就一直叫囂說叫警察賠不了多少錢，然後說R3是能多貴（雖然真的沒很貴），但我認為這不是個友好要解決事情的態度，所以我們堅決叫警察處理」。

吳男提到，他和朋友在等警察前來時，討論待會要去哪估價，沒想到大叔就像聽到什麼關鍵字開始叫囂，雙方才都上了火氣，「沒想到講著講著突然被羊駝口水攻擊，但還好有忍住，畢竟也不想節外生枝」。

▼騎士吳男現身貼文留言。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
鳳梨女友墾丁脫了！　雙手扯開上衣「飽滿半球」外露
快訊／台東縣議員確診！　參加進香團搭遊覽車染疫
「12歲以下打疫苗」弊大於利　學童染疫狀況大數據曝
白曉燕命案25年！　白冰冰望愛女牌位心傷：再也未曾入夢
女星嫁港富商淡出13年…45歲悄返台「驚人近況曝光」
自篩太貴！　免費快篩試劑、PCR全台據點一次看
快訊／市府「送公文員工確診」！林右昌改採線上會議
國外放任疫情2個月達高峰　！　醫曝「台灣陣痛期」：會拉更長
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／單日病例破千？　陳時中14:00說明

自動大減薪來台　Google經理想交台男：不在乎他的薪水

達瓦蘭部落驚豔之旅！拜訪由孩子們獨當一面的野地食房

台東縣議員許進榮確診！參加進香團染疫　同車20人全遭匡列

不斷更新／高科大、台東深夜共+6　全台323校停課名單曝光

不斷更新／教育部放寬規定！全台「停課標準」一次看

快訊／基隆市府驚傳「送公文員工確診」！林右昌改採線上會議

6月底這波疫情會結束？台大醫2字給答案

自篩太貴！　免費快篩試劑、PCR全台據點一次看

快訊／台東縣議員確診！議會召開臨時會　全員安排快篩

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

快訊／單日病例破千？　陳時中14:00說明

自動大減薪來台　Google經理想交台男：不在乎他的薪水

達瓦蘭部落驚豔之旅！拜訪由孩子們獨當一面的野地食房

台東縣議員許進榮確診！參加進香團染疫　同車20人全遭匡列

不斷更新／高科大、台東深夜共+6　全台323校停課名單曝光

不斷更新／教育部放寬規定！全台「停課標準」一次看

快訊／基隆市府驚傳「送公文員工確診」！林右昌改採線上會議

6月底這波疫情會結束？台大醫2字給答案

自篩太貴！　免費快篩試劑、PCR全台據點一次看

快訊／台東縣議員確診！議會召開臨時會　全員安排快篩

聯合國秘書長認了：烏克蘭現階段「不可能全面停火」！

全國羽球賽屏東登場　戴資穎、麟洋配席捲屏東

國人痛苦指數恐破6%！通膨壓力　專家提2解方

快訊／單日病例破千？　陳時中14:00說明

自動大減薪來台　Google經理想交台男：不在乎他的薪水

達瓦蘭部落驚豔之旅！拜訪由孩子們獨當一面的野地食房

差點賣不掉！方文山親揭神曲《落雨聲》背後故事

內餡紮實微爆汁！高雄在地超經典港點　珍珠丸層層咬勁無比鮮甜

台積電落腳高雄！楠梓轉骨大爆發　置產首選「華尚ART」享成熟生活圈

「就不能救救我們嗎」上海82歲老人確診電話求救　5分鐘錄音網瘋傳

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

生活熱門新聞

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

50年來最嚴重糧食危機！　8月豬、雞肉肯定漲

張國煒「7年王子復仇記」重返集團！網分析驚呆

快訊／1圖看「鋒面雨帶到北部了」　越晚越冷

雙北桃園都要類普篩　受檢對象一次看

估本周日增破千　醫預言未來光景

醫：接受自然感染　「1關鍵」避免變香港

本土飆744！該取消聚餐旅遊？　「這2種人」可照常

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

張榮發遺囑6字　財經網美：就是要把集團給張

快訊／台東縣議員確診！全員安排快篩

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

女星嫁港富商淡出13年　45歲悄返台「驚人近況曝光」！

具俊曄「同框黎明」畫面曝！　網讚：難怪迷倒大S

50年來最嚴重糧食危機！　8月豬、雞肉肯定漲

王少偉突發文：公開戀愛了！　高調曬「嘟嘴獻吻照」

俄曝烏軍投降畫面！　死守馬力波49天彈藥耗盡

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面