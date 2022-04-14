重機騎士對戰「羊駝伯」　高帥顏值大歪樓！本尊正面照曝光

記者崔子柔／綜合報導

有網友昨（13）日在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」PO出一段影片，畫面中可見，一名開著休旅車的阿伯和一名重機騎士發生爭執，而重機騎士的身材高挑，讓大量網友歪樓讚他帥，甚至釣出本尊回應當天情況。

2人因車輛擦撞起糾紛，影片中的阿伯不斷墊腳嗆聲「打我啊」，重機男則低頭回「我俗仔？那你敢打我嗎」，阿伯隨後竟朝著重機男吐口水，而重機男自行將口水擦掉後，並無做出反擊行為。

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▲▼2人在路上互吼。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）



貼文超過2千名網友按讚，不少人被重機男的外型和EQ吸引，紛紛留言表示「好高好帥喔」、「直男也服了，真的好帥」、「這高EQ真的不簡單，這樣都能忍住」、「真的超讚！忍一時風平浪靜！」、「很少看到穿連身皮衣這麼帥的」、「車主高EQ，吐我口水我忍不住耶」。

最後重機騎士吳男也在貼文下留言解釋，當時停紅燈被後車追尾，他覺得路上有事故很正常，「但是大叔撞到後下來就一直叫囂說叫警察賠不了多少錢，然後說R3是能多貴（雖然真的沒很貴），但我認為這不是個友好要解決事情的態度，所以我們堅決叫警察處理」。

吳男提到，他和朋友在等警察前來時，討論待會要去哪估價，沒想到大叔就像聽到什麼關鍵字開始叫囂，雙方才都上了火氣，「沒想到講著講著突然被羊駝口水攻擊，但還好有忍住，畢竟也不想節外生枝」。

▼騎士吳男現身貼文留言。（圖／翻攝自Facebook）

