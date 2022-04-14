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62歲男嫌打給警方自首！紐約地鐵槍擊釀29傷　被控「恐攻」

記者張靖榕／綜合外電報導

紐約布魯克林地鐵12日發生槍擊案，釀10人中槍29人受傷，62歲嫌犯詹姆斯（Frank James）之後自己打電話通報警方，於24小時內被逮捕歸案。檢警以「恐攻」和其他暴力犯罪罪名起訴詹姆斯，一旦定罪，詹姆斯將面臨終身監禁。

▲▼紐約地鐵槍擊案62歲嫌犯詹姆斯（Frank James）打電話自首，被警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯已被警方移送至聯邦監獄關押候審。（圖／達志影像／美聯社）

CNN引述消息證實，詹姆斯在案發後來到曼哈頓下東城一間麥當勞內，他在那裡主動打電話通報警方，說他在第6街和第一大道交叉口的麥當勞裡。警方在13日的記者會上表示，大批警力到場後，並沒有在麥當勞裡找到詹姆斯，但在街角附近發現他，立即將他逮捕。

詹姆斯被警方列為12日布魯地鐵槍擊案的重要嫌疑人，據指出，槍手在N線列車車廂內丟出數顆煙霧彈，接著用手槍發射33發子彈。事件造成29人輕重傷，其中10人中彈，不過並沒有人傳出有立即生命危險。紐約州長霍秋（Kathy Hochul）表示，其中5名傷者是正要搭乘列車到學校的學生。

▼詹姆斯被押進警車前，露出詭異表情。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼紐約地鐵槍擊案62歲嫌犯詹姆斯（Frank James）打電話自首，被警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國紐約布魯克林地鐵站發生槍擊事件（圖／翻攝自臉書）

▲槍擊案釀10人中彈，共29人受傷，多人爆血倒地。（圖／翻攝自臉書）

目前尚不清楚詹姆斯的犯案動機，紐約東區檢察官皮斯（Breon Peace）指出，警方以在「大眾運輸系統內發動恐攻及其他暴力攻擊」等罪名起訴詹姆斯，一旦定罪，詹姆斯將面臨終身監禁，目前他人被拘留在聯邦監獄內。紐約東區檢察官辦公室表示，詹姆斯將在14日首次出庭。

詹姆斯於1992年到1998年間在紐約有9件被捕紀錄，包括持有竊盜工具、性犯罪行為以及偷竊服務等，他1991年、1992年和2007年間在紐澤西也犯下闖入民宅、縱火以及擾亂治安行為罪行。

紐約大都會極為仰賴地鐵運輸系統，但地鐵槍擊案件頻發也是紐約市長久以來的夢魘。疫情期間紐約地鐵載運量大幅下降，即便到了2022年防疫解封，至今載運量仍低於疫情前水平，其中一項因素即是因為即使官方加強打擊相關犯罪，犯罪率卻出現不減反升的現象，使恐懼的人們寧願選擇其他交通方式

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