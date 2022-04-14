50年來最嚴重糧食危機！　8月豬、雞肉價格恐飆天價

▲玉米8月將漲價，豬、雞肉價格將隨之調漲。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

國際小麥、玉米等價格受疫情和俄烏戰爭影響而上漲，農委會主委陳吉仲昨（13）日接受Yahoo TV《齊有此理》專訪指出，今年是50年來糧食危機最嚴重的一年，更稱玉米到岸價在8月會漲到每公斤13元，整體飼料將跟著漲價，到時豬肉、雞肉等勢必也會漲。

陳吉仲提到，1971年能源危機至今50年，今年因疫情導致船運上漲，又遇通膨升息、台幣貶值、氣候變遷、俄烏戰爭等多重因素，糧食危機的挑戰特別大，雞蛋、鴨蛋、豬肉、白肉雞的價格都在漲，仰賴俄羅斯出口小麥的東非國家，都因戰爭有千萬人挨餓。

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▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）



陳吉仲指出，玉米到岸價比前年漲了4成，3月的價格為每公斤10元，已經確定8月會漲到13元，沒有玉米台灣就沒有飼料，整體飼料都會跟著漲價，到時候豬肉、雞肉勢必也得漲。

根據《中時新聞網》報導，中華民國養豬協會理事長楊杰表示，每年豬價高峰在端午節到中元節之間，2020年以前每公斤豬價約在60至70元，高峰會再多上10幾元；今年目前價格已接近80元，到8月的高峰期恐怕漲到90元，玉米每公斤則可能到14元。