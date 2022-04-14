美國財報季開始　美股反彈收漲344點

▲美國股市3大指數今天反彈收漲。（圖／路透社）
文／中央社紐約13日綜合外電報導
在美國財報季開始之際，投資人消化了通貨膨脹數據，以及好壞參半的季度財報結果，美國股市3大指數今天反彈收漲，那指漲逾2%。
道瓊工業指數上漲344.23點或1.01%，以34564.59點作收。
標準普爾指數上揚49.14點或1.12%，收在4446.59點。
科技股那斯達克指數揚升272.02點或2.03%，收13643.59點。
費城半導體指數上漲71.85點或2.36%，收3119.32點。
▲美國股市3大指數今天反彈收漲。（圖／路透社）
文／中央社紐約13日綜合外電報導
在美國財報季開始之際，投資人消化了通貨膨脹數據，以及好壞參半的季度財報結果，美國股市3大指數今天反彈收漲，那指漲逾2%。
道瓊工業指數上漲344.23點或1.01%，以34564.59點作收。
標準普爾指數上揚49.14點或1.12%，收在4446.59點。
科技股那斯達克指數揚升272.02點或2.03%，收13643.59點。
費城半導體指數上漲71.85點或2.36%，收3119.32點。
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