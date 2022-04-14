梅姬颱風襲菲律賓增至80死！　市長苦曝重災區：不預期有倖存者

▲梅姬颱風在菲律賓造成連日暴雨，中部、東南部多地傳出淹水災情。（圖／路透）

記者張靖榕、張寧倢／綜合外電報導

梅姬（Megi）颱風10日以每小時65公里持續風速侵襲菲律賓，過去24小時死亡人數不斷上修，隨著救難人員挖出更多遺體，官員13日指出，因颱風導致的土石流和洪水罹難者增加至80人，還有其他數十人下落不明，但情況不樂觀。重災區市長更表示，目前以搜尋罹難者為主，不預期會有倖存者。

綜合外電報導，菲律賓官員13日表示，隨著救援設備陸續到位，正在加快搜救工作，尤其是受災情況最慘重的雷伊泰省貝灣市（Baybay）約有200人因土石流而受傷，更多的救難人員和挖土機等重型裝備已經抵達當地，軍隊、警察單位也加派人力在一片泥濘與廢墟中尋找失蹤居民。貝灣市長表示，周三（13日）天氣晴朗，預計展開全面性搜救。

阿布育格市（Abuyog）的沿海村莊皮勒村（Pilar），有許多房舍因土石流被沖刷進海裡，或瞬間遭到掩埋，市長特瑞亞（Lemuel Traya）坦承，「我們不預期會有倖存者」，目前開挖方向已轉向尋找罹難者為主。

▲菲律賓受梅姬颱風影響，發生嚴重山洪土石流。（圖／路透）

菲律賓軍方與官員表示，貝灣地區至少有6個村莊發生土石流，另外在中部與南部的4個省份中也傳出嚴重災情。海岸警衛隊、警察與消防人員11日從部分被淹沒的社區救出一些災民，其中有些人受困屋頂上等待救援。中部宿霧市11日停班停課，並發布災難狀態，以便迅速發放急難救助金。

報導指出，梅姬颱風是今年首個襲擊菲律賓的風暴，而菲律賓每年平均受到20個颱風或熱帶氣旋侵襲，大多數都發生在6月左右的雨季，不過近年來，即使是在炎熱的夏季也頻頻有風暴來襲。