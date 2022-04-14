　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬力波烏軍投降畫面曝！死守49天彈藥耗盡　俄稱1026人繳械

記者張靖榕、張寧倢／綜合外電報導

俄烏開戰至今50天，烏克蘭戰略港市馬立波（Mariupol）遭圍城物資、彈藥全面斷供。俄羅斯國防部13日聲稱，死守馬力波的烏克蘭海軍陸戰隊第36步兵旅，共超過1000名軍人自願放下武器投降，俄國官媒也釋出畫面。

▲▼俄羅斯國防部聲稱馬力波烏軍投降。（圖／翻攝今日俄羅斯）

▲俄羅斯國防部聲稱馬力波烏軍投降。（圖／翻攝今日俄羅斯）

綜合法新社與俄塔社報導，具重要戰略意義的烏克蘭南部港市馬力波被包圍超過1個月，俄羅斯方面宣布取得新進展。俄國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）少將聲稱，駐守在馬力波的烏克蘭海軍陸戰隊第36步兵旅的1026名軍人自願放下武器，在烏克蘭第二大冶金企業「伊利奇鋼鐵廠」（Illich）的廠區附近投降。

科納申科夫表示，在投降的烏軍當中包含162名軍官與47名女性軍人，另外，有151名受傷的烏克蘭士兵在現場接受了初步的醫療協助，隨後所有傷者都被送往馬力波市立醫院接受治療。

俄國官媒《今日俄羅斯》（RT）在發布影片，畫面中左手繫上白布的俄軍手持槍械，管理部分右手繫上藍布、穿著軍裝、高舉雙手的眾人，據信是投降的烏克蘭軍人。路透指出，現在仍無法獨立核實俄方釋出消息的真實性，烏克蘭方面則未對此事發表評論。

▲▼俄羅斯國防部聲稱馬力波烏軍投降。（圖／翻攝今日俄羅斯）

▲▼俄官媒釋出的畫面中，有穿著軍服的人右手繫上代表烏軍的藍色繫帶。（圖／翻攝今日俄羅斯）

▲▼俄羅斯國防部聲稱馬力波烏軍投降。（圖／翻攝今日俄羅斯）

俄國國防部聲稱投降的烏海軍陸戰隊第36旅，11日曾透過臉書發布「訣別電文」，表示部隊供應遭全面切斷，在沒水、沒食物和彈盡援絕的情況下，即將與俄軍最後一戰，結局若非戰死就是只能被迫投降。不過當時烏克蘭武裝部隊總司令針對該文回應，表示馬力波仍在烏軍控制之下，總部也與當地守軍保持穩定聯繫。

法新社報導，據信俄羅斯試圖將已占領的克里米亞，與在頓巴斯地區由莫斯科支持的頓內茨克、盧甘斯克分離地區連接起來，故在2月底對烏克蘭發動入侵的初期就已包圍了位於中央的馬力波，導致數千名平民在激烈戰火中罹難。

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／25歲男困零下20度冷凍庫亡！卡輸送帶送醫不治　他目擊
快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度　馬勒卡強度登頂
快訊／紐約地鐵開槍掃射！搶手逃亡24小時落網
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅姬颱風襲菲律賓增至80死！　市長苦曝重災區：不預期有倖存者

拜登與澤倫斯基通話　加碼8億美元軍援烏克蘭

美國財報季開始　美股反彈收漲344點

俄宣布制裁398名美國議員！　嗆攻打基輔指揮中心

聯合國：俄羅斯入侵烏克蘭　引發窮國經濟崩潰危機

世界關注烏克蘭　譚德賽批白人危機更受重視

馬力波烏軍投降畫面曝！死守49天彈藥耗盡　俄稱1026人繳械

快訊／紐約地鐵開槍掃射！槍手逃亡24小時落網

烏克蘭情資曝光：俄羅斯準備為「動用核武」鋪路

長賜輪卡運河才6天　長榮「長程輪」擱淺1個月專家曝原因

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

正妹耳內有敲擊聲！　被說卡到陰...就醫吸出「蠹蟲」

梅姬颱風襲菲律賓增至80死！　市長苦曝重災區：不預期有倖存者

拜登與澤倫斯基通話　加碼8億美元軍援烏克蘭

美國財報季開始　美股反彈收漲344點

俄宣布制裁398名美國議員！　嗆攻打基輔指揮中心

聯合國：俄羅斯入侵烏克蘭　引發窮國經濟崩潰危機

世界關注烏克蘭　譚德賽批白人危機更受重視

馬力波烏軍投降畫面曝！死守49天彈藥耗盡　俄稱1026人繳械

快訊／紐約地鐵開槍掃射！槍手逃亡24小時落網

烏克蘭情資曝光：俄羅斯準備為「動用核武」鋪路

長賜輪卡運河才6天　長榮「長程輪」擱淺1個月專家曝原因

女嬰疑遭棉被蓋頭窒息亡　家長親子照夢碎「本想大一些再拍」

1602名學生確診　孩童染疫6大症狀曝光

政院將修所得稅法、遺產贈與稅法　強化公益信託適用租稅優惠

YouTuber妙栗教你用「平價品牌」穿成文青　每套都像從日雜走出

不斷更新／高科大、台東深夜共+6　全台319校名單曝光

50年來最嚴重糧食危機！　8月豬、雞肉價格恐飆天價

快訊／高科大深夜+3！累計4確診　燕巢校區今起線上教學

梅姬颱風襲菲律賓增至80死！　市長苦曝重災區：不預期有倖存者

「12歲以下打新冠疫苗」　專家坦言：弊大於利

估本周「日增破千」　醫喊陣痛期長達半年！預言未來光景

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

國際熱門新聞

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

快訊／紐約地鐵開槍掃射！槍手逃亡24小時落網

長賜輪卡6天　長榮長程輪擱淺1個月專家曝原因

俄軍變態暴行！人妻慘淪性奴割喉拋屍

俄兵狂用威而鋼　丈夫救被性侵妻遭擊斃

烏克蘭情資：俄羅斯鋪路「準備動用核武」

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

俄妻允許士兵夫　戴套就可以性侵烏女

83歲老婦遭俄兵性侵悲痛：寧願被殺

烏克蘭女被俄軍關25天　獲救發現9人懷孕

俄曝烏軍投降畫面！　死守馬力波49天彈藥耗盡

台灣大叔進基輔當軍醫　阿美族青年：穿梭地獄的男人

完整接種後確診「常見8大症狀」曝

世界關注俄烏　譚德賽批白人危機更受重視

更多熱門

相關新聞

烏克蘭情資：俄羅斯鋪路「準備動用核武」

烏克蘭情資：俄羅斯鋪路「準備動用核武」

俄烏戰事恐將更嚴峻。烏克蘭政府國防與安全事務顧問丹尼柳克今天告訴中央社記者，由於自知以傳統軍事手段難以取勝，俄羅斯將透過刻意挑釁，為動用核武創造條件，首當其衝的恐是烏東頓巴斯地區。

俄軍在白俄羅斯搞丟軍火　貼紅傳單協尋

俄軍在白俄羅斯搞丟軍火　貼紅傳單協尋

五角大廈召集8大軍火商　商討烏克蘭軍備

五角大廈召集8大軍火商　商討烏克蘭軍備

芬蘭不結盟立場動搖　討論加入北約恐觸怒莫斯科

芬蘭不結盟立場動搖　討論加入北約恐觸怒莫斯科

台灣大叔進基輔當軍醫　阿美族青年：穿梭地獄的男人

台灣大叔進基輔當軍醫　阿美族青年：穿梭地獄的男人

關鍵字：

俄烏開戰俄羅斯烏克蘭馬力波Mariupol投降

讀者迴響

熱門新聞

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

具俊曄「同框黎明」畫面曝！　網讚：難怪迷倒大S

快訊／和泰產險再下架一張防疫保單　「最高賠9萬」沒了

震撼！張國煒重返長榮集團　將接任立榮董座

蝦皮又漲成交手續費　5/1起不分檔期多收1%

看到密碼　12歲孫刷光爺爺養老金

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

「天生獨立星座」Top 3

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

雙北桃園都要類普篩　受檢對象一次看

更多

最夯影音

更多
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾
勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面