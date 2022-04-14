馬力波烏軍投降畫面曝！死守49天彈藥耗盡　俄稱1026人繳械

#Mariupol: Ukrainian armed formations surrender, including sailors and officers. After checking the documents, they are put on the bus. The Russians are calm, no one beats or kills Ukrainian prisoners. A wounded prisoner is helped by a Russian soldier to get on the bus. pic.twitter.com/UquchfU3JO — Victor (@Vick_top55) April 8, 2022

記者張靖榕、張寧倢／綜合外電報導

俄烏開戰至今50天，烏克蘭戰略港市馬立波（Mariupol）遭圍城物資、彈藥全面斷供。俄羅斯國防部13日聲稱，死守馬力波的烏克蘭海軍陸戰隊第36步兵旅，共超過1000名軍人自願放下武器投降，俄國官媒也釋出畫面。

▲俄羅斯國防部聲稱馬力波烏軍投降。（圖／翻攝今日俄羅斯）

綜合法新社與俄塔社報導，具重要戰略意義的烏克蘭南部港市馬力波被包圍超過1個月，俄羅斯方面宣布取得新進展。俄國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）少將聲稱，駐守在馬力波的烏克蘭海軍陸戰隊第36步兵旅的1026名軍人自願放下武器，在烏克蘭第二大冶金企業「伊利奇鋼鐵廠」（Illich）的廠區附近投降。

科納申科夫表示，在投降的烏軍當中包含162名軍官與47名女性軍人，另外，有151名受傷的烏克蘭士兵在現場接受了初步的醫療協助，隨後所有傷者都被送往馬力波市立醫院接受治療。

俄國官媒《今日俄羅斯》（RT）在發布影片，畫面中左手繫上白布的俄軍手持槍械，管理部分右手繫上藍布、穿著軍裝、高舉雙手的眾人，據信是投降的烏克蘭軍人。路透指出，現在仍無法獨立核實俄方釋出消息的真實性，烏克蘭方面則未對此事發表評論。

▲▼俄官媒釋出的畫面中，有穿著軍服的人右手繫上代表烏軍的藍色繫帶。（圖／翻攝今日俄羅斯）

俄國國防部聲稱投降的烏海軍陸戰隊第36旅，11日曾透過臉書發布「訣別電文」，表示部隊供應遭全面切斷，在沒水、沒食物和彈盡援絕的情況下，即將與俄軍最後一戰，結局若非戰死就是只能被迫投降。不過當時烏克蘭武裝部隊總司令針對該文回應，表示馬力波仍在烏軍控制之下，總部也與當地守軍保持穩定聯繫。

法新社報導，據信俄羅斯試圖將已占領的克里米亞，與在頓巴斯地區由莫斯科支持的頓內茨克、盧甘斯克分離地區連接起來，故在2月底對烏克蘭發動入侵的初期就已包圍了位於中央的馬力波，導致數千名平民在激烈戰火中罹難。