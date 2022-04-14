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張國煒「7年王子復仇記」重返集團！網驚「立榮併星宇？」大分析

▲▼星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／星宇航空提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

長榮集團13日發出公告，星宇航空董事長張國煒將以雲杉投資代表人進入立榮航空的董事會，預計召開臨時董事會被推舉接任董座。消息曝光後，財金網美胡采蘋直言，「張榮發遺囑就是要把集團給他的呀」、「太神奇」，網友也推測星宇航空未來的走向。

回顧長榮集團經營權之爭，創辦人張榮發生前有2房及5名子女，其中大房生下張國華、張國明、張國政及女兒張淑華，二房李玉美則生下獨子張國煒。張榮發2016年初過世，遺產約240億元，但他除了留下一張「四子（張國煒）單獨繼承」的遺囑之外，還指定張國煒擔任總裁。

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消息曝光後引起張家人不滿，若遺囑有效，除了過世的張淑華之外，其餘6人可獲得遺產一半的特留份，張國煒則可獲得剩下的一半，估計可獲得約140億元的遺產。

張國煒2016年3月以機長身份飛往新加坡，突然遭遇大房撤換張榮發慈善基金會法人董事代表的身分，同時也喪失長榮航董事長職務，因此無法以機長身份開機回台，只能以乘客的方式搭機，默默離開長榮，與媽媽李玉美正式展開反擊。

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

「我覺得這比大S具俊曄復合還神奇」，胡采蘋表示，「天老爺！張！國！煒！竟然有重返長榮的一天，太神奇了，張榮發遺囑就是要把集團給他的呀。真沒想到真的有這一天！」並透露之前遇到一個飛機維修專家，對方曾待過長榮張國煒的維修團隊，「他還說K董真的非常懂修飛機，他非常感謝張國煒。」

PTT網友紛紛留言，「哇靠，真的王子復仇記了」、「長榮跳星宇的員工不知道會想什麼」、「當初說不會回長榮的，根本耍人」、「星宇撐不下去了齁」、「他要復仇還很難的，大房2房股票比他還多，除非跟2房妥協好趕下大房，或許有點機會」、「從外人的眼光看其實大哥和這位小弟都很優秀，很可惜不是合作而是相鬥」、「星宇還活得好好的啊，疫情沒載客，但載了不少貨」。

也有人分析，「立榮要併星宇了嗎」、「立榮比長榮有價值多了，未來張國煒旗下投控的黃金國際線通通給星宇」、「看來應該是談好了，大房弟弟派拿海運、二房拿空運(星宇併入長榮航)。大房、大哥被架空」、「剛好國際線跟國內線通吃」。

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