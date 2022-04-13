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台灣大叔「早進基輔」當軍醫　阿美族青年一見他：穿梭地獄的男人

▲▼阿美族青年王芮緹在波蘭的烏克蘭難民營，與在基輔擔任軍醫的台灣大叔莊先生相遇。（圖／翻攝自Facebook／柳人不悔）

▲阿美族青年王芮緹在波蘭的烏克蘭難民營，與在基輔擔任軍醫的台灣大叔莊先生相遇。（圖／翻攝自Facebook／柳人不悔）

記者林彥臣／綜合報導

正在波蘭擔任烏克蘭難民志工的阿美族青年王芮緹，於難民營中遇到了一位台灣大叔「莊先生」，早在開戰初期就低調進入基輔擔任軍醫，除了在千里之外的能夠遇見貢獻一己之力的台灣人，讓彼此感到振奮之外，王芮緹得知莊先生的經歷之後，更佩服他根本就是「穿梭地獄的男人」。

王芮緹在臉書發文表示，早已有一位台灣人，在戰爭開打期間就進去基輔當起了軍醫，當他進來波蘭難民營時一眼就認定他就是台灣人，因為他背著「成功高中」的斜背包。

▲▼阿美族青年王芮緹在波蘭的烏克蘭難民營，與在基輔擔任軍醫的台灣大叔莊先生相遇。（圖／翻攝自Facebook／柳人不悔）

▲成功高中的斜背包，讓王芮緹一眼就認出他是台灣人。（圖／翻攝自Facebook／柳人不悔）

王芮緹說，看到台灣人的那一剎那「是緊急的擁抱」，他身上存在著台灣人的血，在這危險的地方他的出現顯的格外珍貴，「他是莊先生」。

王芮緹當時問莊先生，「大哥怎麼會出現在這邊？！你也是難民營的一員嗎？」

莊先生回答，「我從基輔過來邊境的，我的藥用光了實在沒辦法只能出境烏克蘭把藥拿進去，還有一組防彈背心和鋼盔，我不能出來太久，我馬上就要回去基輔照顧傷患」。

兩人對談不到1小時，王芮緹目送莊先生離去，心中默默地形容「穿梭地獄的男人」。

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