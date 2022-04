烏克蘭軍隊「炸通道、開水庫」　為俄軍進攻頓巴斯布局

▲烏克蘭軍隊準備武器進行反擊。(圖/路透)



文/中央社

烏克蘭預期俄羅斯將對頓巴斯地區發動攻勢,事先炸掉連結此區的通道,並開啟水庫拉高北頓涅茨河水位,在烏東有高地起伏平原上的一條公路,現在看來將扮演重要的戰略角色。

這條有兩線道的通道通往哈爾科夫(Kharkiv)與頓內茨克(Donetsk)地區,是烏克蘭東北部其中一條重要道路。

這條公路就像通往烏克蘭掌控區頓巴斯(Donbas)市中心的箭頭,被夾在兩個親俄獨立小國之間,南方有頓內茨克(Donetsk),東側為盧甘斯克(Lugansk),現在俄軍將從北方進攻。

法新社報導,一名負責加強公路沿途陣地的中尉豎起大拇指說:「我們等著他們!」

這條公路旁邊的森林開滿春季綻放的藍鈴花,樹林裡擺著經過偽裝的軍事裝備。

烏方已用推土機挖起壕溝陣地,部署好的大砲與裝甲車輛大致上都已塗上泥土。

這條道路上也擺著反戰車障礙物。隨著冬季即將結束,地面變得濕漉漉,讓俄軍很難在野地裡行進,烏軍將目標設在守好柏油路。

自幾天前奪下伊久姆(Izyum)後,俄軍就在雙胞胎城市斯拉揚斯克(Slavyansk)與克拉莫托斯克(Kramatorsk)北方約20公里處紮營。克拉莫托斯克是烏克蘭掌控區頓巴斯的首府。

▲俄羅斯坦克行駛在頓內茨克地區。(圖/路透)



根據美國智庫「華盛頓戰爭研究所」(Institute for the Study of War),在「烏克蘭戰爭的下一場重要戰役」,斯拉揚斯克將是兵家必爭之地。

從伊久姆到烏軍精銳部隊駐紮的克拉斯諾皮利亞村(Krasnopillia),這個地區如今變成作戰前線。

一名高階軍官說,「俄軍準備發動攻勢,我們知道他們準備攻擊」,他還提到俄羅斯直升機活動增加,這通常是即將有大規模作戰行動的跡象。

這名曾在2014年與親俄分離主義者交戰過的軍官說:「我們正做好準備…我們已在沿路為他們準備了一些驚喜。」

在這條公路東方數公里處,蜿蜒流經種滿松樹山丘的北頓涅茨河(Seversky Donets River)形成天然屏障,可阻擋入侵者進攻。

北頓涅茨河上有8座水庫,烏軍已打開其中幾座水壩,讓通過此處變得更加困難。有當地居民說:「水位已上升了兩公尺。」

跟波哥羅迪契涅村(Bogorodychne)一條通道一樣,進入此區的十字路口都被炸掉。

在下游3公里處,位於觀光勝地斯韋托戈爾斯克(Svyatogirsk)的一座橋梁目前還可通行,不過上面已埋好地雷,之後準備炸毀。