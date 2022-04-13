馬克宏、雷朋僅差5%！楊永明預測結果：極左派選票成大選二輪關鍵

▲法國總統馬克宏與極右派領袖雷朋，將在24日第二輪總統大選中分出勝負。（圖／路透）



記者周依儒／綜合報導

法國總統大選第一輪於本月10日登場，首輪由現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）和三度參選的極右派候選人雷朋（Marine Le Pen）勝出，挺進本月24日舉行的第二輪決選，而極左派的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）則排名第三，無緣進入第二輪投票。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析此次法國總統大選，並直言最後的選情走向可能成五五波！

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法國總統大選此次參選人數眾多，主要分別為尋求連任的馬克宏、三度參選的極右派雷朋、極左派老將梅蘭雄、右翼媒體名嘴澤穆爾（Éric Zemmour）和保守派共和黨的波克瑞斯（Valerie Pecresse），在第一輪選舉中，馬克宏和雷朋分別以得票率27.8%和23.15%，進入第二輪決選，而排名第三的梅蘭雄也拿下21%，不過無緣進入第二輪，媒體名嘴澤穆爾澤拿下7%。

▲法國極右派領袖、總統候選人雷朋（Marine Le Pen）柔化過往形象，成功獲取選票。（圖／路透）



楊永明分析，過往極右派的雷朋總是給大家「反移民、反猶太、反穆斯林」的印象，但此次選戰中，她改走親民路線，政見也主打法國全體利益，並將重點放在民生問題，雖然立場沒有太大改變，但明顯透過轉變形象、訴求，試圖撕掉既有的意識形態標籤，來改變選民印象，而雷朋的柔化戰術也真的奏效，得票率在法國移民人口分布眾多的地方中，幾乎都贏過馬克宏。不過雷朋在選前曾在競選文宣上放上與普丁的握手合照，雖然之後烏俄戰爭爆發緊急撤下，但也已成為對手攻擊把柄。

▲馬克宏的菁英形象與基層民眾有距離，影響選情。（圖／路透）



至於尋求連任的馬克宏，楊永明表示，馬克宏近日忙於外交穿梭、斡旋烏俄，直到3月才正式宣布參選連任，但許多選舉活動都是由他的代理人在跑，加上馬克宏任內爆發「黃背心運動」，與法國勞工階層有巨大隔閡，愛外交的菁英形象，可能會與基層選民逐漸拉開距離；不過楊永明也肯定，馬克宏任內的經濟確實不錯，去年GDP突破50年新高達到7%，但可惜烏俄戰爭爆發影響全歐，法國通膨率也飆破歷年紀錄來到4.5%，若物價飆漲、民不聊生的情況繼續，恐怕影響到馬克宏的選票。

▲極左派的法國總統候選人梅蘭雄無緣第二輪，不過他的支持者將成決選關鍵。（圖／路透社）

楊永明說，馬克宏與雷朋在第二輪的勝負中還有一個關鍵，就是排名第三的梅蘭雄所擁有的21%得票率，這三人分別代表法國「左派、中間、右派」的政治光譜，梅蘭雄更直接表態「不要把選票給雷朋！」，但左派的梅蘭雄支持者又以勞工階層居多，這21%的選民會如何選擇？還是乾脆直接棄選？梅蘭雄的支持者成為第二輪的勝負關鍵。

▲法國總統大選首輪投票已於10日登場，第二輪則在24號。（圖／路透）



最後，楊永明也預測，梅蘭雄雖然叫他的選民不要投雷朋，但也不代表這些選民就會轉頭馬克宏，且極右派澤穆爾的7%選票也可能會通通跑到政治立場差不多的雷朋陣營，因此最後的勝負實在很難說，但依照過往經驗看，馬克宏可能還是有6成機率能出線，但若到24號之前中間還有變化的話，情勢最後可能會走向五五波，雷朋並非完全沒有勝選機會。

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