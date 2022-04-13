「戴套就可以性侵烏克蘭女」　俄妻笑著允許士兵夫：不告訴我就好

▲俄烏戰爭讓許多烏克蘭人痛失親友。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭當局近來攔截俄軍電報內容，發現一名俄羅斯人妻竟然告訴在當地打仗的士兵夫，只要有戴保險套就允許對方性侵烏克蘭女性。30多秒的錄音內容流出後，讓當地女記者怒批實在太可惡。

烏克蘭安全局近來在網路上分享一段30秒錄音內容，留言表示，「身為侵略者的俄羅斯人妻，呼籲她們的丈夫性侵烏克蘭婦女」。音檔中可聽到，一名人妻告訴正在打仗的丈夫，「你去那裡，性侵烏克蘭女性，這些事都不要讓我知道，明白嗎」。

俄兵聽聞妻子同意他去性侵女子，回問「所以只要不告訴你，我就可以去性侵？真的可以嗎」，妻子笑著說，「可以，我允許你，只是記得要戴保險套」。烏克蘭安全局表示，這段對話徹底顯示出俄羅斯人的道德觀，「我們正在爭取勝仗，要盡快把這些魔鬼趕出烏克蘭」。

當地女記者阿納斯塔西亞(Anastasiia Lapatina)在推特分享錄音檔，痛批這是她聽過發生在自己國家最糟糕的事情之一，「我真的以為我已經看過最糟的事情，但我剛剛聽到這通攔截電話，俄羅斯女子竟然讓她的伴侶去性侵烏克蘭婦女，只要不告訴她就好，真是有夠混蛋」。