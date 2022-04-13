　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍又集結！衛星照揭「200戰車包圍頓巴斯」　烏東恐爆發大戰

▲▼俄羅斯重新進行部署，計劃攻打烏東地區。（圖／翻攝自推特／@Maxar）

▲俄羅斯重新進行部署，計劃攻打烏東地區。（圖／翻攝自推特／@Maxar）

記者葉睿涵／編譯

外媒近來指出，烏克蘭境內俄軍紛紛湧向東部頓巴斯（Donbass）的方向，烏克蘭總統澤倫斯基也警告，俄羅斯將集中精力攻打烏東。美國太空技術公司Maxar最近公開11日拍到的衛星照片，顯示俄軍正在頓巴斯地區四周的小鎮重新進行部署，而新部署的戰車車隊更是多達200多輛。

▲▼俄羅斯重新進行部署，計劃攻打烏東地區。（圖／翻攝自推特／@Maxar）

▲4月11日有一支俄軍車隊在烏克蘭基斯利夫卡出沒。（圖／翻攝自推特／@Maxar）

據CNN報導，從烏克蘭東部邊境可見，俄羅斯有數個軍事車隊正沿著Vilkhuvatka市附近的高速公路行駛，而位於頓巴斯地區附近的比洛庫拉基尼（Bilokurakyne）和基斯利夫卡（Kyslikva），也明顯多了許多軍車。

▲▼俄羅斯重新進行部署，計劃攻打烏東地區。（圖／翻攝自推特／@Maxar）

▲烏克蘭比洛庫拉基尼也有俄軍出沒。（圖／翻攝自推特／@Maxar）

另外，俄羅斯西部別爾哥羅德地區（Belgorod）農村地區索羅地（Soloti）和瓦盧伊基（Valuyki），通往烏克蘭邊境的一條主要高速公路上，也可以觀察到一些軍事部署。這些部署包含了數十輛裝甲車和運載支援及補給設備的軍車。

▲▼俄羅斯重新進行部署，計劃攻打烏東地區。（圖／翻攝自推特／@Maxar）

▲俄羅斯索羅地西部出現了新部署的俄軍部隊和戰車。（圖／翻攝自推特／@Maxar）

從衛星照可見，這些車隊出現在了索羅地西部的農田和農場，以及離烏克蘭邊境只有8公里的杜布羅夫卡（Dubrovka）、比里赫（Biriuch）和列昂諾夫卡（Leonovka）附近。

Maxar指出，俄軍新部署的車隊共有200多輛車，其中包括坦克、裝甲車，以及運載支援及補給設備的軍車。相關情況與數周前在基輔附近出現的俄軍戰車隊相似，猜測俄軍可能準備大舉進攻東部頓巴斯地區。

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／花蓮+49！28人沒打過疫苗　補習班狂炸28例
快訊／宜蘭婚宴傳播鏈+5　林姿妙和染疫女議員都出席
本土+744聚餐旅遊該取消？　專家：「2種人」可照常
快訊／阿塱壹古道海域膠筏翻覆！　1人不治身亡
搶到停售！　各家「防疫保單」一圖看懂
花蓮開第一槍「不公布足跡」遭洗版狂罵！　徐榛蔚改口了
快訊／大甲媽遶境爆足跡！　確診女福興宮外停留1hr
快訊／增2女赴阿妹演唱會染疫！　基隆+55　
快訊／彰化17足跡曝：阿泉爌肉飯、米糕店
快訊／台中+23！　大雅300人工廠爆群聚
4月炸4450例「確診分布地圖」曝！　2縣市一夜變色
快訊／本土744例「分佈19縣市」！　新北+264最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「戴套就可以性侵烏克蘭女」　俄妻笑著允許士兵夫：不告訴我就好

打不打第4劑疫苗？研究結果曝「保護力時間」：8週就失效

梅姬颱風侵菲律賓　死亡人數增至近60死！28人洪水中失蹤

俄軍又集結！衛星照揭「200戰車包圍頓巴斯」　烏東恐爆發大戰

人妻被俄兵拖出家門性侵　丈夫想救遭擊斃她傷心：到處都是威而鋼

歐盟曝「烏克蘭加入程序」加快中　波蘭、波羅的海3國總統訪基輔

疫情不可能完全終結！韓政府坦言：小規模傳染將「反覆出現」

他拿2kg金屬啞鈴塞下體！20cm粗硬拿不出　醫生伸手「探入直腸」

纜車相撞！63人吊空中45hrs靠喝尿求生　他驚險獲救下秒竟墜谷慘死

安倍晉三：借鏡烏克蘭　美國應表明防衛台灣決心

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

黑色奶汪山路中間無助逗留　一聽呼喊嚶嚶討抱喜被收編

情侶「要不要挑戰」超刺激　拒紅包5千！女友爆笑秒後悔

「戴套就可以性侵烏克蘭女」　俄妻笑著允許士兵夫：不告訴我就好

打不打第4劑疫苗？研究結果曝「保護力時間」：8週就失效

梅姬颱風侵菲律賓　死亡人數增至近60死！28人洪水中失蹤

俄軍又集結！衛星照揭「200戰車包圍頓巴斯」　烏東恐爆發大戰

人妻被俄兵拖出家門性侵　丈夫想救遭擊斃她傷心：到處都是威而鋼

歐盟曝「烏克蘭加入程序」加快中　波蘭、波羅的海3國總統訪基輔

疫情不可能完全終結！韓政府坦言：小規模傳染將「反覆出現」

他拿2kg金屬啞鈴塞下體！20cm粗硬拿不出　醫生伸手「探入直腸」

纜車相撞！63人吊空中45hrs靠喝尿求生　他驚險獲救下秒竟墜谷慘死

安倍晉三：借鏡烏克蘭　美國應表明防衛台灣決心

快訊／狂炸744例「防疫保單搶翻」！　網頁大當機

莫子儀、黃裕翔再度合作　化身「男版愛麗絲」聲音挑逗奇幻之旅

吳卓源突PO「女女牽手親暱照」18萬粉暴動！　笑翻回應：興奮什麼

獨／金六結傳1確診新兵入伍6天才知被匡列　六軍團：以CDC公布為準

潤娥坐在旁邊「工作人員竟沒認出她」　助理毒舌虧：因為妳素顏？

張捷1歲半女打預防針哭慘　護理師高招「一秒止淚」網笑：被收買

桃園航空城優先產專區4／22公告土地標售　優先引進六大產業

花蓮+49！「28人沒打過疫苗」　補習班狂炸28例...慈濟醫院再+10

蔡英文因疫情居家隔離　民進黨2022選戰佈局「節奏放慢」不急亮牌

【廣編】塔木嶺「德國黑皮諾紅酒桶」　1800瓶限量在台上市

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

國際熱門新聞

死守馬力波48天　烏海陸兵投降了

電擊GG救早洩　40秒快槍俠持久7倍嗨翻

83歲老婦遭俄兵性侵悲痛：寧願被殺

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

烏克蘭女被俄軍關25天　獲救發現9人懷孕

完整接種後確診「常見8大症狀」曝

尼斯湖水怪是陰莖　15鯨魚激戰群交

19歲外甥被收留竟搞上舅媽　舅舅6槍轟頭斃了他

新婚1個月準備當爸　24歲外送員車禍亡

公海豚表演暴走！狂頂女馴獸師下體畫面曝

烏兵「心臟還在跳」子彈完整拔出

媽逼女兒當性奴替身　送丈夫性侵6次

俄軍變態暴行！人妻慘淪性奴割喉拋屍

布魯克林地鐵槍擊　至少5人中彈

更多熱門

相關新聞

歐盟曝「烏克蘭加入程序」加快中

歐盟曝「烏克蘭加入程序」加快中

歐盟駐烏克蘭大使馬西卡斯13日表示，目前烏克蘭加入歐盟的程序正在加快，原本需要兩年的時間，現在正努力縮短至3個月。此外，繼英國首相強生（Boris）之後，波蘭總統與波羅的海三國的總統也正出發前往基輔，準備和烏克蘭總統澤倫斯基會面。

安倍：借鏡烏克蘭　美應表明防衛台灣決心

安倍：借鏡烏克蘭　美應表明防衛台灣決心

俄反對派人士被捕　隔天遭火速判刑

俄反對派人士被捕　隔天遭火速判刑

愛犬戰爭走失　飼主見熟悉臉淚崩

愛犬戰爭走失　飼主見熟悉臉淚崩

83歲老婦遭俄兵性侵悲痛：寧願被殺

83歲老婦遭俄兵性侵悲痛：寧願被殺

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂飆744例！超越去年三級「再創新高」

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

獨／大爆單！和泰產險「確診賠8萬」防疫保單　5／1下架

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

快訊／金曲女星驚爆「早已離婚15年」！

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

廖老大「億元豪宅曝光」！「地下室1物」郭董家也有

威力彩連16槓！明飆7.2億　4星座中了就退休

本土暴增744例「分佈19縣市」　新北+264最多

馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

快訊／新北最新足跡　春水堂、星巴克、家樂福、好市多、3間KTV

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面