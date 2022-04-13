打不打第4劑疫苗？研究結果曝「保護力時間」：8週就失效

▲研究證實，第4劑疫苗的效力在8週後就會幾乎消失，但仍能預防重症。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

全球疫情再度升溫，是否施打第4劑疫苗也成為討論的話題，疫苗施打進度超前的以色列則進行了一項最新的大型研究，該項研究證實，第4劑疫苗的防護力在接種後4週便會開始減弱，甚至在8週後完全消失。對此，專家則表示，雖然防護力消失，但是對於預防重症的仍有一定幫助。

根據《紐約時報》報導，以色列一項針對老年人施打第4劑疫苗的最新研究結果12日發表於《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）。該項研究明確指出，第4劑疫苗雖只能在短時間內保護民眾不被病毒感染，但仍能提供適當的好處。

▲目前尚未有第4劑疫苗對年輕族群保護力的相關數據。（圖／達志影像／美聯社）



這項針對120多萬名60歲以上、已施打第4劑疫苗老年人的研究發現，第4劑的保護力在疫苗接種4週後就會開始減弱，並且在8週後幾乎消失。不過在施打後的6週內，防止重症的效力並未減少，只是因為調查時間還太短，因此無法確認第4劑跟第3劑相比，是否能提供更長期預防重症的效果。該項研究主要針對老年人，目前尚未出現年輕人施打第4劑疫苗後防護力變化的有效數據。

美國FDA日前批准50歲以上成年人與12歲以上免疫功能低下的成年人接種第4劑輝瑞／BNT、莫德納疫苗。美國目前已經有66%人口接種疫苗，然而第3劑的施打率僅30%。目前主要流行的Omicron變異株明顯削弱了現有疫苗的防護力，儘管現在對於第4劑疫苗的相關數據仍有限，但以色列日前有一項研究指出，接種4劑疫苗的老年人死於新冠肺炎的比例比施打3劑的老人還要低78%，該份研究尚未發表於科學期刊。

儘管如此，對於是否讓民眾廣泛接種第4劑疫苗仍有爭議。有專家認為，目前尚無法證實第4劑疫苗對一名健康成年人帶來的影響，且大多數接種過3劑疫苗的人就足以避免感染後引發重症或是死亡。

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