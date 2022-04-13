歐盟曝「烏克蘭加入程序」加快中　波蘭、波羅的海3國總統訪基輔

▲歐盟駐烏克蘭大使馬西卡斯表示，烏克蘭加入歐盟的程序正在加快。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

歐盟駐烏克蘭大使馬西卡斯13日表示，目前烏克蘭加入歐盟的程序正在加快，原本需要兩年的時間，現在正努力縮短至3個月。此外，繼英國首相強生（Boris）之後，波蘭總統與波羅的海三國的總統也正出發前往基輔，準備和烏克蘭總統澤倫斯基會面。

馬西卡斯（Matti Maasikas）接受英國《天空新聞》訪問時表示，烏克蘭加入歐盟的程序正在加快，最快6月就能夠有消息，「烏克蘭的歐盟之路已經開始，它以前所未有的速度開始，通常需要花費兩年進行的工作，現在正嘗試在3個月內完成。」

On our way to Kyiv, to a city that has suffered terribly due to Russian war since my last visit. Together with Presidents @AndrzejDuda, @GitanasNauseda & @valstsgriba we visit #Ukraine to show strong support to people, will meet dear friend President @ZelenskyyUa #SlavaUkraini pic.twitter.com/NPUqPize1R — Alar Karis (@AlarKaris) April 13, 2022

此外，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）、拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）與愛沙尼亞與總統卡里斯（Alar Karis）正準備搭乘火車前往基輔。卡里斯在推特發文表示，他們在訪問期間會和澤倫斯基會面，以顯示對烏克蘭人民的堅定支持。

愛沙尼亞總統辦公室指出，這次會面的主要議題是向烏克蘭提供援助，以及調查俄羅斯軍隊可能犯下的戰爭罪行。