安倍晉三：借鏡烏克蘭　美國應表明防衛台灣決心

▲日本前首相安倍晉三呼籲美國向世界清楚表明當中國入侵時將起身保衛台灣。（圖／路透社）



文／中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電

洛杉磯時報今天刊出日本前首相安倍晉三的評論文章，他以烏克蘭戰爭為借鏡，呼籲美國向世界清楚表明當中國入侵時將起身保衛台灣。

安倍晉三這篇文章刊登在今天「洛杉磯時報」A11論壇版的頭題位置，內文比較台灣與烏克蘭處境的異同，分析美國對台政策的模糊立場已經過時的原因，呼籲在今日的時空環境下應該改變。

文章結尾懇切呼籲：「烏克蘭發生的人間悲劇教給我們慘痛的一課，我們對於台灣的決心，對於保衛自由、民主、人權和法治的意志，絕對沒有任何懷疑的餘地。」

安倍晉三指出，台灣與烏克蘭處境有三大相似之處，包括台灣與中國的軍事實力差距大；沒有正式的軍事盟友；中國和俄羅斯一樣都是聯合國安理會常任理事國，衝突發生時聯合國調停功能變得不可靠。

安倍指出，台灣與烏克蘭不同之處在於，台灣沒有盟友，僅仰賴美國在1979年制訂的「台灣關係法」。美國在這條法律之下採取戰略模糊，一直不願清楚表明如果台灣受到攻擊時美國會不會出手。

安倍分析，美國過去採取戰略模糊是一種兩面手法，一方面讓中國統治者擔心美國可能介入而不敢冒進；一方面讓台灣考慮到美國可能不介入，嚇阻台灣內部過於激進的台獨勢力。

安倍認為，在這個時間點，美國幾十年來的戰略模糊立場需要改變有兩個主要原因。

首先是台灣與烏克蘭之間的重大差異。安倍指出，烏克蘭無疑是一個獨立國家，其主權受到俄羅斯侵害時，國際社會尚且不敢輕舉妄動，更何況如果中國領導人聲稱入侵台灣是為了鎮壓反政府活動，這樣的行為甚至沒有違反國際法。

安倍指出，從烏克蘭戰爭，中國領導人可能會預期，國際社會對其入侵台灣採取更寬容態度，那也不足為奇。這是美國必須表明立場的原因之一。

安倍表示，美國必須表明立場的另一個原因是，時空環境已經不同。戰略模糊立場之所以有效，前提在於美國夠強大且中國軍力遠不如美國，但此情此景已經不再。

安倍進一步指出，美國對台的戰略模糊不僅失效，現在更可能促使中國低估美國決心，讓台灣政府陷入不必要的焦慮不安，助長印太地區不穩定。

安倍以首相任內與中國國家領導人習近平的互動為例。他說，每次與習近平見面，一定向對方清楚表達，中國不應該誤判日本保衛尖閣諸島（釣魚台列嶼）的心意堅定不移。

安倍呼籲美國，鑑於時空環境的變化，美國應該發表一份不容曲解或多重解釋的聲明，美國明確表達保衛台灣免於中國任何形式侵略的時機已經到來。