傳接疫情中心指揮官？李秉穎駁斥：沒這件事　推「張上淳更適合」

▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

傳衛福部長陳時中7月辭官參選，疫情指揮中心指揮官可能由ACIP召集人李秉穎接任。李秉穎今天駁斥，強調指揮官要有實務經驗和行政權，才能號令各部會共同防疫。

衛生福利部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中過去2年多來因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫有成，被外界視為投入年底縣市長選舉的民進黨熱門人選。

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媒體人周玉蔻近日稱，民進黨7月提名陳時中參選台北市長後，衛福部長將由民進黨不分區立委邱泰源接任，指揮中心指揮官則可能由邱泰源兼任，或由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人李秉穎主掌。

李秉穎今天上午出席台灣兒童感染症醫學會HPV疫苗衛教記者會，會前被媒體問及是否接任指揮官，他駁斥根本沒有這件事，強調指揮官必須有行政權，才能叫得動各部會和各縣市配合防疫措施，因此先前才是由衛福部長兼任，不太可能隨便找一個人來當指揮官。

至於是否可能接任衛福部長，他笑稱：「可能下輩子看看，這輩子不想過那麼辛苦，當部長很辛苦的。」

李秉穎進一步指出，指揮官人選必須具備2大要件，一是有實務經驗，熟悉2020年防疫以來的所有做法，有了這些經驗才會知道如何因應各種突發情形，例如疫苗採購、政策決策都是相當複雜的事；二是有足夠行政權，就如同作戰時的指揮官，號令所有部隊做事，才不會引發爭議。

李秉穎說，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳就是個不錯的人選，有豐富的實務經驗，但目前沒有行政權力是一大問題，也可以考慮由部長兼任並請有經驗的人輔助。