跟進中央指引？黃珊珊：先尊重　若照原標準「沒幾天就全北市停課」

▲柯文哲、黃珊珊13日出席台北市萬華區福民一期社會住宅建工程開工典禮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎本土病例飆升，許多學校因師生確診而停課，使中央12日宣布放寬停課標準，改以「班級」為單位，高中以下若1/3班級或10班以上停課、大專院校1/3以上科、系、所之班組停課，全校才可暫停實體課。台北市副市長黃珊珊13日直言，國高中沒有什麼太大的問題，但國小狀況比較多，但如果按照原本標準，大概過沒幾天全市就要停課了。

黃珊珊13日出席台北市萬華區福民一期社會住宅建工程開工典禮，被問到中央放寬停課標準遭民眾罵翻，黃珊珊回應，北市今早有簡單討論，現在國高中生較沒有太大問題，但比較擔心國小，尤其是現在國小傳染狀況多。

黃珊珊提及，台北市長柯文哲已有請學校跟家長協會等單位討論內部配合作業，因為顯然中央「沒有徵詢我們地方」，尤其是未徵詢學校意見，北市府會在內部整理意見之後，再來決定市府如何處理。

關於北市何時才要決定是否跟進中央政策？黃珊珊說，今早會議是決定「先尊重中央判斷」，但還是要先看北市疫情，因為今天又有新增學校停課，若照原本的標準，「大概沒幾天就全市都停課。」但若依照中央新的標準來看，還是有些學校能正常上課，所以要從中找到平衡點。

黃珊珊強調，國高中生因為都打過疫苗，所以問題不大，但國小、幼兒園須由家長請假陪伴，涉及到需不需要給予防疫假、中央有無補助等問題，「這部分茲事體大，要慎重來討論。」