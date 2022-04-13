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紐約客嚇壞「槍手坐旁邊」突丟煙霧彈！　此生恐不敢再搭地鐵

記者張方瑀／綜合報導

紐約地鐵12日上午發生槍擊事件，造成至少29人受傷，目前警方已公布嫌疑人照片，並祭出高額懸賞金抓人。現場一名目擊者表示，他當時就坐在槍手旁邊，對方丟出一枚煙霧彈後就開始掃射，「我嚇壞了，全身都在顫抖，我不知道以後還敢不敢搭地鐵。」

▲▼紐約布魯克林發生地鐵槍擊案，16人受傷10人中彈 。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約布魯克林發生地鐵槍擊案，造成至少29人受傷 。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，現年27歲的本卡達（Hourari Benkada）表示，他12日上午在布魯克林地鐵站搭上N號線後，走上了最後一節車廂，坐在一名穿著MTA背心、拿著行李箱的男子旁邊，結果列車開始行駛約20秒後，男子竟丟出一枚煙霧彈，接著持槍對著車廂掃射。

本卡達說，現場一片混亂，他本能地想去保護一名跌倒的孕婦，結果就在這時被子彈打中膝蓋，「這是我一生中最痛苦的經歷。」本卡達指出，當時現場全是驚恐的呼叫聲，加上煙霧迷漫，他無法看清楚其他人和嫌疑犯的長相，「我嚇壞了，全身都在顫抖，我不知道以後還敢不敢搭地鐵。」

▲▼紐約地鐵槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方封鎖現場。（圖／達志影像／美聯社）

搭乘同一班地鐵的46歲乘客騰克爾（Claire Tunkel）說，地鐵入站後，月台上滿是中彈的乘客，「其中有一名中槍的人，他的腿血流不止，所以我脫下外套綁在他的腿上。」回憶起當時畫面，騰克爾表示，現場非常混亂，加上濃煙密布，所以她什麼也看不見，「但你能感覺到，人們衝到車門口、有人倒在地上，我今天真的躲過了很多子彈。」

▲▼紐約地鐵槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲地鐵內加強巡邏戒備。（圖／達志影像／美聯社）

攝影記者佛蘭奇（Derek French）說他曾受過急救訓練，所以他拍了幾張照之後，就決定停下來協助受傷的乘客，其中一名傷者的腳踝中槍，「我用風衣做了一條止血帶，盡可能地減緩流血速度。」這名傷者驚魂未定地詢問發生什麼事，附近的乘客立刻跟傷者說，「你中槍了伙計。」

佛蘭奇表示，過不久後警察跟急救人員趕抵現場，他讓專業人士接手後，就緩慢地走出血淋淋的地鐵站，並試圖理解剛才發生的事情，「這條路走起來很漫長，站在出口，感覺像是終於呼吸到新鮮空氣。」

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