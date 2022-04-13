比爾蓋茲7年前神預言「病毒將奪千萬人命」　籲富國團結防疫

▲比爾蓋茲警告，人們還未作好迎接下一場大流行的準備。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在2015年就曾精準預言，下一場全球災難將會是病毒所引起的，不過人們與政府還未做好準備，來迎接這場大流行。他12日警告，與2015年相比，人類現在的準備依舊不足，因此人們應該盡快讓富國都團結起來，一起防止下一次的大流行。

據《商業內幕》報導，比爾蓋茲曾在2015年指出，病毒已構成了「全球最大的災難危機」，但世界「還沒有為下一次疫情做好準備」，「如果要說未來數十年內，有什麼東西會導致1000萬人死亡的話，那它比較有可能會是一種傳染性極強的病毒，而不是戰爭或導彈」。

自新冠肺炎在2019年底爆發後，比爾蓋茲的這番演講被人們譽為是「神預言」，不過比爾蓋茲卻痛心認為，人們事後才有所醒覺，實在是為時已晚。他透露，「我曾在2015年敦促各國政府，投資醫療保險與醫藥技術，但美國不久後就削減了對病毒預防的資助，川普政府甚至還關閉了國安部的全球衛生安全小組，並取消美國3千萬美元的危機基金。」

比爾蓋茲在12日的TED 2022大會上，引用了他在2015年的演講，希望藉著當前的新冠危機，喚醒聽眾更密切關注他如何防止另一場大流行對社會造成類似破壞的建議，「這場疫情加劇了富人和窮人之間的健康不平等。在疫情之下，你的生存機率部分取決於你的收入、種族和居住的社區，因此我們應該趁新冠悲劇仍記憶猶新之時，讓富國都團結起來，實施有助於防止下一次大流行的系統。」

新冠大流行已在全球奪走超過600萬條人命，美國是世界上死亡人數最多的國家。比爾蓋茲指出，雖然人們在二戰後已做出很多努力，「我們創建了聯合國，但世界各國領導人至今所採取的行動比我預期的要少。如果我們不按照我的計劃進行的話，結果將會是非常驚人的」。