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北韓爆偷偷「重啟核試驗場」！衛星照意外曝光最新動向

▲▼日媒：最新衛星照片曝「北韓秘密計畫重啟核試驗場」。（圖／ Maxar Technologies、Middlebury Institute of International Studies at Monterey）

▲北韓疑似重啟核試驗場。（圖／ Maxar Technologies、Middlebury Institute of International Studies at Monterey）

記者王佩翊／編譯

4月15日是北韓前領導人金日成的冥誕，同時也被訂為太陽節。外界懷疑，北韓為了大肆慶祝太陽節，有可能會大動作地進行「核試驗」。而美國一間科技公司就拍到一張衛星照片，曝光了北韓疑似在重建核試驗場的最新動向。

根據美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）日前拍攝的衛星照片，再經過明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）分析，核專家羅易斯（Jeffrey Lewis）表示，北韓疑似正在重新建設核試驗場，而這也是繼2018年宣布關閉核試驗場以來，首次被外界發現北韓正在重建核試驗場，疑似是為了要在近日重啟核試驗。

根據《共同社》報導，北韓2018年4月為了向美國與南韓示好，宣稱將暫停核試驗與洲際彈道飛彈的試射，同時在接下的一個月邀請外國記者親自到場見證「拆除核試驗場」，以宣傳實現無核化的決心。然而直到時任美國總統川普卸任後，北韓與美國都未能在無核化議題上取得新的進展。

自從北韓2022年1月單方面宣布，將重啟旗下所有暫停的「相關活動」後，羅易斯與他的團隊就開始密切關注豐溪里，沒想到真的在馬薩爾科技所拍攝的衛星照片中，發現北韓疑似已經開始重新建設核試驗場。

羅易斯說，「這個地點有些非常初期的跡象，包含建造一座新建築，修復另一座建築物，一旁還有一些木材。北韓在工地使用大量木材，主要用來建設建築以及支撐隧道，而這些變化是在短短幾天內發生的。」

他補充道，這表示了一種可能性，也就是北韓疑似要將核試驗場恢復到可以進行核試驗的狀態。

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