嫌疑槍手「狂噴市長」自爆罹PTSD　絕望片曝光！紐約警急加強維安

LANGUAGE: In a video uploaded 3 weeks ago to YouTube – apparently from the person of interest in the Brooklyn Subway Shooting – Frank James says he suffers from PTSD after everything he's been through. pic.twitter.com/Tvb5GqtDdo — Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 13, 2022

記者吳美依／綜合報導

紐約市布魯克林地鐵站12日上午發生槍擊案，造成至少29人受傷、其中10人中彈。62歲非裔男子詹姆斯（Frank James）被鎖定為頭號嫌疑犯，他拍片自曝罹患創傷後壓力症候群（PTSD），抨擊市長亞當斯（Eric Adams）並且發表威脅性言論的YouTube影片也被挖出。紐約市警方證實，他們發現此事後，已經加強市長維安。

詹姆斯表示，他1980年代被診斷出精神疾病，如今卻仍充滿仇恨、憤怒及痛苦，「我的行為已經到了必須被關起來的地步，因為我一直在使用非法藥品。」他自稱曾在市府心理健康服務機構接受治療，但「那裡正在發生的是暴力，不是肢體暴力，而是一個小孩在小學經歷過後，會拿槍射殺那些混蛋的那種暴力。」

▲詹姆斯以前的YouTube影片也被挖出。（圖／翻攝YouTube頻道prophet oftruth88）



詹姆斯的言談流露出對非裔人士的厭惡，「黑鬼應該從地球上消失，即使我也是其中一員。」他自封為「末日預言家」並且發表多個陰謀論，包括烏俄戰爭可能演變成一場種族之戰。

詹姆斯說，「全世界都跟你作對，你也在跟自己作對。所以問題是，你為什麼要活下來？」他宣稱，自己所能找到的唯一解答，就是付諸暴力或者成為罪犯，「我應該弄來一把槍，開始朝著那些混蛋開槍。」

警方在犯罪現場發現詹姆斯的信用卡、租賃車輛車鑰匙等物品，儘管他們目前仍無法確認此人就是槍手，但正在積極尋找詹姆斯，希望能夠展開對話，了解案情。

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