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直擊郭雪芙、張玉嬿當街對戲！　前後世代美女組合擁抱

張玉嬿接演《因為你如此耀眼》，與郭雪芙對戲。（圖／本刊攝影組）

▲張玉嬿接演《因為你如此耀眼》，與郭雪芙對戲。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

張玉嬿身旁的卜學亮不知是否刻意把頭髮塗白，兩人應該是演長輩角色。（圖／本刊攝影組）

▲張玉嬿身旁的卜學亮不知是否刻意把頭髮塗白，兩人應該是演長輩角色。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

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有著精緻臉蛋及出眾氣質，張玉嬿在80年代可是當紅玉女演員，還有「第一媳婦」、「最美黛玉」封號，55歲的她，依舊仙氣飄飄。時報周刊CTWant近日直擊張玉嬿在街頭與郭雪芙對戲，宛如玉女演員的世代交替。

范少勳在空檔把郭雪芙逗得樂不可支。（圖／攝影組）

▲范少勳在空檔把郭雪芙逗得樂不可支。（圖／攝影組）

四月四日下午三點多，本刊在民生社區直擊《因為你如此耀眼》進行拍攝工作，這一回除了已公布的主演郭雪芙、范少勳外、林孫煜豪和卜學亮演員也亮相，更令人驚喜的，還有曾經的「一代玉女」張玉嬿登場。

雖然近年來作品不多，但張玉嬿舉手投足都還是充滿了巨星氣勢（圖／本刊攝影組）

▲雖然近年來作品不多，但張玉嬿舉手投足都還是充滿了巨星氣勢（圖／本刊攝影組）

透過對戲過程，可以看出張玉嬿與卜學亮應該是飾演長輩的角色，范少勳、郭雪芙及林孫煜豪三個年輕人像是即將出門幹大事，兩個長輩耳提面命，張玉嬿還給郭雪芙一個臨別擁抱。

郭雪芙等戲時突然露出厭世表情，靈動雙眼瞬間變死魚眼。（圖／本刊攝影組）

▲郭雪芙等戲時突然露出厭世表情，靈動雙眼瞬間變死魚眼。（圖／本刊攝影組）

拍攝期間，郭雪芙與范少勳的互動頻繁，活潑又善於言談的范少勳總像是充滿活力似的，補妝時、等待拍攝空檔，總是幾句話就把郭雪芙逗笑得眉開眼笑，原來范少勳撩妹功力也是一流，感覺得出合作氣氛相當不錯。

就算沒在拍戲，郭雪芙說話的表情也充滿戲劇感。（圖／本刊攝影組）

▲就算沒在拍戲，郭雪芙說話的表情也充滿戲劇感。（圖／本刊攝影組）

張玉嬿從影20多年，厲害的是她第一部作品《末代兒女情》就入圍金鐘獎最佳女演員，之後飾演華視《紅樓夢》的林黛玉一角打開知名度，接著以《驚世媳婦》成為紅遍全台的「第一媳婦」，只是近年來作品較少，主因她不想只為工作而活，加上過去的酬勞有妥善儲蓄，單身過簡單生活，經濟上沒有壓力。

范少勳、郭雪芙、林孫煜豪開始與張玉嬿對戲。（圖／本刊攝影組）

▲范少勳、郭雪芙、林孫煜豪開始與張玉嬿對戲。（圖／本刊攝影組）

維持著女神風采，張玉嬿至今仍是票房的保證，但要邀約她演出可不容易，前年她演出舞台劇《同學會！同鞋~》，當時劇團團長可是花三個月時間才成功說服她，演出果然獲得人氣好評，還多加開兩場演出，票房近全數完售。如今她將在偶像劇中演出，螢幕上再睹女神風采，很令人期待。

張玉嬿給郭雪芙一個擁抱，頗有新舊玉女接棒之感。（圖／本刊攝影組）

▲張玉嬿給郭雪芙一個擁抱，頗有新舊玉女接棒之感。（圖／本刊攝影組）

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