快訊／單日本土再破500、指揮官將換人？　陳時中14:00說明

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4/13）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。本土病例每日增加，昨天已經來到單日551例，今日是否續破500例，另傳出民進黨7月提名陳時中選台北市長，並由醫界出身的立委邱泰源接任衛福部長，相關事宜預期記者會中說明。

國內本土疫情延燒，昨天單日新增本土病例達551案，校園方面也有多達274所停課，教育部昨天公布新停課標準，「全校停課標準將放寬為全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天」，卻引發家長反彈，認為太過寬鬆，陳時中今日回應，規定教育部已經公布，有相關意見反應教育部，再來討論。

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名嘴周玉蔻今貼文轉述民進黨打算7月提名衛福部長陳時中參選台北市長，而且由民進黨不分區立委邱泰源接任衛福部長，陳時中今日受訪被問及此事，他僅回答「要問周玉蔻」，至於邱泰源接任，他則表示「沒想到那麼多」。

民進黨2022台北市長候選人選未定，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日首度鬆口，總統蔡英文曾與他「非正式的談過」。對此，名嘴邱明玉12日在政論節目《辣新聞152》爆料，如果未來陳時中打算參選，非常有可能是民進黨不分區立委邱泰源接任衛福部長；而如果邱泰源不兼任防疫指揮官，則由ACIP召集人李秉穎當防疫指揮官。