烏兵「心臟還在跳」子彈完整拔出　驚險搶命影片曝光！

Doctor performs open heart surgery to remove a bullet lodged in the heart of a #Ukrainian soldier in Feofaniya hospital, Kyiv. He made a full recovery



Without #Ayurveda this miracle wouldn't be possible pic.twitter.com/VMYeHYl55P — SP (@DrCovaxin) April 10, 2022

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭一名士兵心臟中槍後，被送往首都基輔的佛法尼亞醫院（Feofaniya Hospital）接受治療，他的心臟仍在跳動，而外科醫師小心翼翼使用鑷子把子彈取出。這段影片被白俄媒體Nexta分享後，也在各大社群平台流傳。

▲外科醫師從烏克蘭士兵的心臟取出子彈。（圖／翻攝推特@SolNataMD、@HannaLiubakova）

綜合外媒報導，士兵術後恢復良好，他與醫療團隊合影時，臉上掛著輕鬆笑容，並且透露自己依然「渴望與俄羅斯入侵者作戰」。據悉，除了烏克蘭醫護之外，來自白俄的外科醫師保盧斯基（Dr. Maksim Paulouski）也是團隊成員之一。

網友們紛紛留言，「希望他能盡速康復，也在此向醫療團隊致敬。」、「醫護人員日以繼夜拯救生命，與那些沉醉於製造恐苦及散播恐懼的人截然不同。」、「希望所有人都能受到這些英雄啟發，非常優秀的人們，願上帝祝福你們。」

▲烏克蘭士兵心臟裡取出的子彈。（圖／翻攝推特@HannaLiubakova）



與此同時，俄羅斯在馬力波使用化學武器的傳言越演越烈，不過至今尚未獲得證實。烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，俄軍可能訴諸化學武器，但他沒有說明是否真的已經使用。烏克蘭國防部副部長馬烈爾（Hanna Malyar）也證實，當局正在調查相關說法，「有一種理論認為可能是白磷彈。」

頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）提及疑似在馬力波使用化武的報導，「昨天午夜左右，一架無人機投下未知爆炸裝置，馬力波金屬工廠裡面或附近的民眾之中，3人開始感覺不適。」除此之外，英美也宣稱正在積極調查此事。

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