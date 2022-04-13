公海豚表演突暴走！狂頂女馴獸師下體　她飛出水面畫面曝

▲女馴獸師被海豚頂出水面，連忙游回岸上。（圖／TikTok／scphoto_ky）



記者王佩翊／編譯

美國邁阿密水族館9日發生一起意外，一頭正在大水池表演的海豚，竟在觀眾面前突然爆走，並攻擊馴獸師，嚇得對方瘋狂地游上岸逃脫，上岸後更是整個人表情痛苦地跪地不起，疑似受傷。不過事後館方也發布聲明稱，此次意外並沒有造成重大傷害。

根據《紐約郵報》報導，邁阿密水族館9日的一場水上表演發生館內動物攻擊馴獸師的事故。一頭名為聖丹斯（Sundance）的海豚在表演中突然開始攻擊一起表演的馴獸師，從現場觀眾拍攝的影片可以看出，海豚不斷衝撞馴獸師，還用力以頭部頂著對方，嚇得馴獸師連忙試圖游回岸上。

網友直言，事發當時在場的孩子還以為是表演的一環，因此發出歡呼，只有現場的大人們發現大事不妙。該名馴獸師隨即游上岸，一上岸後，便全身無力地跪倒在地。另一名馴獸師隨即上前來查看她的狀況。

邁阿密水族館事後發表聲明稱，當天的海豚表演中，原本海豚與馴獸師正在進行一項常規動作，但是卻不小心在水中發生衝撞，導致海豚受到驚嚇，因此才會打破常規，突然開始攻擊馴獸師。所幸這起事件並沒有造成嚴重傷害。不過事後卻有媒體發現，該間水族館其實早非首次發生爭議。

邁阿密水族館早在2021年6月就被美國農業部徹查。農業部當時曾提出一份長達17頁的要求改善報告，並指控該設施違反動物福利，包含餵食腐爛食物給動物等。

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