持續挖屍！烏克蘭布查小鎮找到403具遺體　普丁出面怒駁「假的」

▲烏克蘭基輔州布查（Bucha）橫屍遍野，還發現一處近300人的集體墳場。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭基輔近郊小鎮布查（Bucha）在俄軍撤離後被發現數百人的亂葬崗，還有許多平民陳屍街頭。布查鎮長12日表示，烏克蘭政府迄今已找到403具遺體，且數字還在增加中。儘管媒體拍到當地屍體橫陳的影像，俄羅斯總統普丁仍表示，有關布查屠殺平民的指控都是「假的」。

根據路透社報導，布查鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）表示，當局目前已經辨認出403具遺體，據信這些死者是在俄羅斯軍隊占領布查的期間遭到殺害，且人數還在增加中。費德魯克警告，雖然俄軍已於上月底撤出當地，但讓居民返回家園現在還不是時候。

▲烏克蘭一名女子到布查參加朋友的葬禮。（圖／路透）

路透社目前無法獨立證實費德魯克所說的死亡人數，但路透記者在布查目睹了5名受害者遺體，皆是頭部中彈而亡，疑遭「行刑式」槍殺。

對此，俄國總統普丁12日在電視記者會上駁斥了俄軍在布查處決平民的說法，認為那些滿地屍體的圖片和影片都是造假。普丁將「布查大屠殺」與俄軍在敘利亞使用化學武器的指控相提並論，如同西方國家將一切嫁禍給敘利亞總統阿塞德一樣，「布查的狀況跟那時一樣都是假的。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》