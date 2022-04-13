PLG「口罩長髮妹」神到了！　48分鐘被拍10分鐘超清晰

▲PLG近日一場比賽中的花絮，引起網友暴動。（圖／翻攝自臉書新竹攻城獅球迷討論區）

圖、文／鏡週刊

雖疫情升溫，不過PLG（台灣男子職業籃球聯盟）球賽開打，不少忠實粉絲還是到場為自己支持隊伍加油，而近日求賽中攝影師捕捉的畫面，被網友虧「看PLG這麼久沒看過球員以外的人，可以被對焦這麼多次又這麼久」，正妹照片一曝光，隨即掀起高度討論。

一名網友近日在臉書「新竹攻城獅球迷討論區」社團發文問，「這妹子到底是誰？」表示看球賽這麼久，第一次看到除了球員以外的路人被對焦這麼久，還不忘虧攝影師很懂拍，「#48分鐘比賽拍了她應該有10分鐘」。

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看球賽醉翁之意不在酒，只見網友截圖畫面，一名長髮女子戴著口罩，不過露出來的深邃眼睛，一看就是美女，照片一曝光，隨即就掀起大票網友討論，更吸引超過400多網友按讚，紛紛敲碗表示，「真的對焦很多次，我也一直在想是哪位藝人嗎?」「女生的角度看也覺得好漂亮」「只能說PLG的攝影大哥真的很強 不管哪個主場都捕抓得到正妹」「求IG阿~」。

▲球場上引發網友暴動的正妹Ting Hsuan Huang是一名模特兒。（圖／鏡週刊）

事後真的有網友神到該正妹的IG本帳號，據了解，該正妹叫 Ting Hsuan Huang，擁有3.3萬多粉絲追捧，不少照片中看得出來是一名模特兒，甜美五官更是讓大票網友看得小鹿亂撞。



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