直擊金孫男友夜進「Lulu 6千萬豪宅新家」　認愛9月逆轉她表情尷尬

▲本月10日張瑞夫現身自家「萬秀洗衣店」的快閃店，與到場支持的粉絲合影。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

在演藝圈號稱全能小天后的黃路梓茵（Lulu），去年7月被時報周刊CTWant獨家直擊和「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫淡水看夕陽共譜戀曲，十指交扣、摟腰漫步，但她今年2月卻在訪問時對媒體提問戀情問題面有難色，「我現在身邊都是姐妹們，就寫Lulu正在《單身租隊友》這樣子好了。」讓外界猜測兩人感情可能生變，4月10日晚間9點多，本刊卻再度看到張瑞夫開著車滑進Lulu新家停車場，之後便未離開，看來小情侶仍是戀愛ING。

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▲營業時間結束後，提著一堆袋子的張瑞夫準備去停車場開車。（圖／本刊攝影組）

▲邊走邊講電話的張瑞夫看來十分忙碌。（圖／本刊攝影組）

4月10日下午4點多，戴著巴拿馬帽、身穿藍色襯衫搭配著同色系牛仔褲，打扮相當潮的張瑞夫，現身自家「萬秀洗衣店」在台北市信義區的快閃店，趁著活動最後一天與到場支持的粉絲合影，態度非常親切，一直到晚間6點營業時間結束，他仍在現場忙進忙出。晚間7點半左右，幫忙收拾好現場的張瑞夫，此時看來臉上神情依舊輕鬆自在，不顯疲累，之後他便提著一堆袋子，獨自前往附近停車場取車離開。

▲張瑞夫開車駛離台北市信義區。（圖／本刊攝影組）

▲張瑞夫抵達南港區的一處社區住宅，而此處即為Lulu的新家。（圖／本刊攝影組）

直到晚間9點38分，張瑞夫的車子再度出現，地點卻是在南港某住宅社區。看來似乎不是第一次造訪此地的他，非常順暢地就將車子駛入該社區停車場，看來十分熟門熟路；而這個社區正是女友Lulu去年購入、今年入住、總價約6千萬的60坪新家。

▲▼上月本刊目擊Lulu結束《聲林之王》的錄影工作後準備離開攝影棚。（圖／本刊攝影組）

今年2月Lulu出席新節目《姐妹們的音樂萬萬歲》記者會時，被問感情事，才認愛九個月她表情尷尬說自己單身：「對，我是豬（租）隊友，現實中我也是《單身租隊友》，我現在身邊都是姐妹們，就寫Lulu正在《單身租隊友》這樣子好了。」曾寶儀還連忙幫忙解圍說「她哪有時間，我每天看著她都說妳要多休息、多放空」。LuLu的經紀人事後也緩頰說：「有變化會跟大家說。」讓人看得一頭霧水。但對照10日晚間萬秀金孫男友張瑞夫夜進她家門，看來兩人戀情依舊未變，只是不想因感情話題模糊工作焦點，態度變得低調再低調。

▲今年二月LuLu（左）在記者會上自稱是「單身租隊友」，被外界解讀是和男友張瑞夫感情有異狀。（圖／本刊攝影組）







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