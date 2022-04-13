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美通膨再飆高、聯準會料加快升息　歐股收低

▲▼北海油田,油價,石油。（圖／路透社）

▲美國3月消費物價較去年同期大漲8.5%，創40多年來最大漲幅。（圖／路透社）

文／中央社倫敦12日綜合外電報導

美國3月消費物價較去年同期大漲8.5%，創40多年來最大漲幅，投資人更加預期聯準會將加快貨幣政策緊縮腳步，歐股今天收低。

倫敦FTSE 100指數下挫41.65點或0.55%，收在7576.66點。

巴黎CAC 40指數下滑18.40點或0.28%，以6537.41點作收。

法蘭克福DAX 30指數下跌67.83點或0.48%，收14124.95點。

 

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