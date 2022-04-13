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死守馬力波48天！烏克蘭海陸兵投降了　曝部隊慘況：我們別無選擇

▲▼死守馬立波40多天彈盡糧絕 英籍烏克蘭海陸兵被迫投降。（圖／翻攝自推特）

▲堅守馬力波48天，英籍烏克蘭海軍陸戰隊員彈藥、補給全耗光，別無選擇向俄軍投降。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭南部港城馬力波（Mariupol ）自3月初被俄軍圍困至今，有一位英籍烏克蘭海軍陸戰隊員艾登（Aiden Aslin）透露，他與部隊同袍死守馬立波已經超過48天，如今有所食物、彈藥和補給品全部耗盡，他們別無選擇，只能向俄軍投降。

根據英國BBC News報導，艾登的母親安（Ang Wood）12日向BBC透露，兒子打電話告訴她，說部隊已經沒有武器、彈藥可以打了，部隊別無選擇，只能向俄軍投降，「我愛我的兒子，他是我的英雄，他們打了一場地獄般的戰鬥，所幸他的聲音聽起來還好，強森必須把普丁拉下台」。

艾登的朋友布林南（Brennan Philips）當時也與艾登交談，艾登告訴他部隊已經沒有食物、彈藥和補給品。布林南說「他們無法逃出馬力波，無法進行反擊，所以他們別無選擇，但我非常相信，哪怕還剩下一顆子彈，他們都會（向俄軍）射擊出去」。

▲▼烏克蘭基輔北部前線軍人手持著一個標槍飛彈（Javelin）反坦克系統。（圖／路透）

▲烏克蘭軍隊至今仍在堅守馬力波。（示意圖非本文部隊／路透社）

一名英國戰地記者傑克（Jake Hanrahan）證實，艾登英勇地戰鬥48天後與他的部隊投降了，目前已經成為俄國人的戰俘。艾登的投降讓他成為俄烏衝突中，第一個已知的英國籍戰俘，艾登的家人非常希望，衝突的雙方能交換戰俘。

另據《太陽報》報導，艾登是烏克蘭海軍陸戰隊第39旅成員，第39旅被認為是馬力波可能戰敗的單位之一，他們一直在沒有補給彈藥、沒有食物、沒有水的情況下戰鬥，部隊有超過一半以上的人員負傷或死亡。布林南轉述艾登的話，「我們沒有食物、沒有彈藥。大家都很榮幸（能堅持至今），希望這場戰爭早日結束」。

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